Milena López del recordado ‘Muy Buenos Días’ confesó si aún tiene relación con Laura Acuña

Milena López es una presentadora de televisión, modelo y empresaria colombiana, quien es recordado por su participación en el programa de RCN televisión,‘Muy buenos días’. Si bien, esta producción llegó a su fin, hace ya varios años, la manizaleña ha estado enfocada en diversos proyectos en compañía de su pareja, como lo son un hotel en Barichara y su marca de ropa.

En su tiempo en pantalla, compartió set al lado de figuras como Jota Mario Valencia, Laura Acuña, Jessica Cediel, Adriana Betancur, quienes acompañaron en las mañanas a los colombianos junto al programa matutino que dejó un legado imborrable en el Canal RCN.

¿Cómo es la relación de Milena López y Laura Acuña?

Tras el fin del ‘Muy Buenos Días’, cada talento que hacía parte tomó su camino en diferente ámbitos. En el caso de Laura Acuña creo su propio podcast de entrevistas llamado ‘La Sala de Laura Acuña y se trasladó al canal Caracol Televisión para hacer presentar el reality Yo Me Llamo. Mientras que Milena se alejó de las cámaras para dedicarse al ámbito empresarial, a su marca personal y a su matrimonio.

En sus redes sociales, le estuvieron preguntado a la presentadora si aún tenía contacto con sus compañeras de set, a lo que ella respondió que con Jessica Cediel nunca tuvo cercanía, esclareciendo que no trabaron juntas. En cuanto a Laura Acuña, señaló que “con Laura hace rato que no hablo”.

A pesar de haber compartido por tantos años juntas y establecer una buena relación profesional, esta amistad no trascendería tras el fin del programa y el cambio de rutinas. Sin embargo, López dejó claro que, aunque hubo cordialidad en su momento, actualmente no existe una amistad cercana ni comunicación frecuente.

¿Quién es el esposo de Milena López, expresentadora de RCN Televisión?

El esposo de Milena López, expresentadora de RCN Televisión es Andrés Ardila con quien luego de varios años de relación llegaron al altar en el año 2015. El hombre es un reconocido empresario de bares y restaurantes, además desde hace un buen tiempo adelanta junto a Milena, ‘Nativo glamping’, un hotel ubicado en Barichara.