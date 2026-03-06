Candidado a la presidencia agradeció a Laura Acuña por el que sería el apoyo a su campaña, ¿de quién se trata?

Juan Carlos Pinzón cuenta con una trayectoria marcada por su gestión como Ministro de Defensa y su doble paso por la Embajada de Colombia en Estados Unidos, Pinzón ha sido un actor clave en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y la estrategia de seguridad nacional. Su perfil, que combina una sólida formación académica con una visión de Estado moderada, lo ha mantenido como un referente de consulta permanente en temas de geopolítica y orden público. En este 2026, su voz continúa resonando en el debate nacional, pues espera entrar en el ruedo de las próximas elecciones presidenciales.

El panorama político en Colombia actualmente está en auge debido a la serie de precandidatos que esperan poder hacer oficial su candidadura y así estar mucho más cerca de la presidencia de Colombia. Si bien, este camino no resulta para nada sencillo, lo cierto es que varios ya han presentado varias de sus propuestas con el fin de llamar la atención de los ciudadanos en gran medida.

Ante esta situación, Juan Carlos Pinzón recientemente llamó la atención al demostrar el aprecio que siente por Laura Acuña, pues aseguró: “Gracias Laura Acuña por acompañarnos. Este domingo 8 de marzo, vota Pinzón a la Gran Consulta por Colombia. Tu vota, decide todo”, fueron las declaraciones que añadió el político, las cuales estuvieron acompañadas de un video en el que Acuña indica: “No dejen de ir a las urnas este 8 de marzo, pidan el tarjetón si quieren ser parte desde ya o les interesa ser parte de la elección presidencial de este país que va a definir un montón de cosas, pidan el tarjetón y voten por un solo candidato, uno solo, si votan por más de uno el voto es nulo (...) Por favor no desperdicien este voto”.

Hasta el momento se desconoce el evento del que hizo parte Laura Acuña en compañía de Juan Carlos Pinzón y que por ende, llevó a la figura a agradecerle por su compañía. Es de resaltar que a través de sus redes sociales, Acuña no refiere a temas políticos a pesar de la mención realizada.