Tensión en ‘El Debate de la Gente’: candidatos de la Gran Consulta revelan a quién apoyarían entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

La pregunta planteada durante la primera edición de ‘El Debate de la Gente’ generó uno de los momentos más tensos y reveladores del encuentro político: Si gana la consulta, pero no pasa a segunda vuelta y los candidatos son Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, ¿a cuál apoyaría? La interrogante, formulada por los ciudadanos, obligó a los aspirantes de la Gran Consulta por Colombia a fijar posición frente a un escenario hipotético que puso a prueba sus afinidades ideológicas y sus límites políticos.

El debate, liderado por los sistemas informativos de RCN, Citytv y La FM, reunió a nueve precandidatos de la centro-derecha, quienes abordaron temas como seguridad, economía, salud, educación y el deterioro del orden público, en un contexto marcado por la expansión de grupos armados ilegales y la crisis de autoridad en varias regiones del país. Sin embargo, fue esta pregunta puntual la que concentró la atención del público y de las redes sociales.

Gran Consulta por Colombia: respuestas divididas ante el escenario De la Espriella vs. Iván Cepeda

Las respuestas, escritas por los candidatos en tableros, evidenciaron estrategias diversas. Paloma Valencia fue una de las más directas al señalar: “Apoyaré a cualquiera que no sea heredero de Petro”, dejando clara su postura de rechazo al proyecto político que asocia con el actual gobierno y, de manera implícita, con Iván Cepeda.

Por su parte, David Luna evitó pronunciarse de forma explícita sobre el escenario planteado y escribió: “De acá sale el presidente”, mensaje que reforzó la idea de que la Gran Consulta no contempla una derrota. Una postura similar asumió Juan Manuel Galán, quien aseguró que “el próximo presidente de Colombia está acá”, descartando la hipótesis planteada por los ciudadanos.

Juan Daniel Oviedo optó por evadir el ejercicio al señalar que “no gobernamos con supuestos”, mientras que Mauricio Cárdenas escribió una respuesta breve que no abordó directamente la pregunta. En contraste, Juan Carlos Pinzón fue más frontal al afirmar: “Voto por el que no sea comunista y narco”, una declaración que desató reacciones inmediatas por el tono y el señalamiento implícito hacia uno de los nombres mencionados.

Otros candidatos, como Enrique Peñalosa y Aníbal Gaviria, insistieron en que ese escenario no ocurrirá, reafirmando que de la consulta saldrá el próximo presidente de Colombia. Finalmente, Vicky Dávila fue categórica: “Yo seré presidente. Nunca Cepeda, el heredero”, una de las frases más contundentes del debate.

El ejercicio dejó en evidencia que, más allá de los planes de gobierno, la polarización política, el rechazo al petrismo y la definición de alianzas futuras siguen siendo ejes centrales del discurso electoral. Aunque varios candidatos evitaron responder directamente, la pregunta logró desnudar posturas, temores y líneas rojas dentro de la centro-derecha, anticipando el tono que podría marcar la contienda presidencial en los próximos meses.