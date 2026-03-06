Presentador de CityTV se duchó en vivo tras nueva iniciativa en Bogotá; así fue el gracioso momento

CityTv se ha consolidado como el canal insignia de los bogotanos, logrando una conexión única con la audencia a través de su enfoque local y comunitario. Su noticiero, Citynoticias, es un referente informativo que ha transformado la manera de reportar el día a día de la ciudad, priorizando las denuncias ciudadanas y las historias de los barrios bajo el lema de ser “el noticiero de la gente”. Con un despliegue periodístico que recorre cada localidad de Bogotá, el sistema informativo del canal ha sabido adaptarse a las nuevas plataformas digitales sin perder su esencia el estar donde nace la noticia en las calles.

Le puede gustar: Presentadora de RCN confesó cómo fue su relación con Jota Mario Valencia, “no podrá decir que...”

Con el paso de los años el informativo ha logrado alcanzar una amplia visibilidad que le ha permitido seguir alcanzando una amplia comunidad tanto por la señal de televisión como a través de sus redes sociales, donde varios de sus reporteros y periodistas han dado de que hablar por su talento, pero también por su manera de ir más allá de que otros informativos.

Uno de los casos más recientes tuvo como protagonista a Juan David Ocampo, uno de los reporteros más conocidos dentro de CityTV y quien ha ocasionado risas en los televidentes en varias ocasiones y esta vez no fue la excepción. El periodista llegó hasta el Parque Tercer Milenio en Bogotá, zona en la que desde hace un tiempo se busca priorizar a los habitantes de calle y por ende, se ubicaron duchas gratutitas para así contar con un mayor autocuidado para cada uno de ellos.

Si bien, Ocampo se encontraba realizando el respectivo reportaje, el periodista terminó sorprendiendo a los televidentes, luego de que se le midiera a probar las duchas gratuitas. Luego de que el presentador en el set le diera el paso, Juan David sale de la ducha, similar a un baño portatil, contando simplemente con unas bermudas y demostrando que si recibió el baño indicado.

Como era de esperarse las risas no faltaron por parte del presentador principal en vivo, mientras que Ocampo aprovechó para secarse y mostrar los elementos con los que también contarán los habitantes de calle para su respectivo baño. “Frío hace en Bogotá, pero estoy bañandome con agua fría, estas son las nuevas duchas que llegan a la capital colombiana, funcionarán para las personas habitantes de calle (...) Mientras me voy secando explíquenos“, fueron las declaraciones que añadió Juan David Ocampo, periodista de CityTV.