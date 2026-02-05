“Nunca he visto una visita tan humillante para un presidente de Colombia”: Pinzón sobre reunión entre Petro y Trump

La visita del presidente Gustavo Petro a la Casa Blanca sigue generando todo tipo de comentarios y especulaciones en la opinión pública. De hecho, el precandidato presidencial y exembajador de Colombia en Washington Juan Carlos Pinzón aseguró que al mandatario colombiano lo hicieron entrar “por la puerta de atrás” y consideró que le dieron un trato humillante.

En un debate que organizó la revista Semana, Pinzón aseguró que había estado en ocho reuniones presidenciales entre mandatarios colombianos y estadounidenses. En ese sentido, señaló que le alegraba que haya bajado el tono en las conversaciones bilaterales, priorizando la diplomacia.

“Pero les quiero decir, nunca he visto una visita tan humillante para un presidente de Colombia. Al señor lo metieron por la puerta de atrás. No hay rueda de prensa conjunta. No hay comunicado de prensa conjunto”, advirtió Pinzón.

(Lea también: “No me preocupa mucho”: el presidente Petro aseguró que no le pidió a Trump que lo sacara de la Lista Clinton).

Así mismo, recordó que él ha tenido experiencia diplomática y sostuvo que por eso es una alternativa viable para las elecciones presidenciales que se avecinan.

Periodista contradijo las afirmaciones de Pinzón

Pese a todo, las afirmaciones de Pinzón han sido duramente cuestionadas. A través de la red social X, el periodista Juan Esteban Silva quien ha sido corresponsal de medios como Voz News, Caracol Radio y Red Más Noticias-, sostuvo que algunas de las afirmaciones realizadas por el precandidato presidencial no eran del todo precisas.

“Cubro TODOS los días la Casa Blanca. Esto NO es verdad. Entre otras cosas porque la puerta por la que entró el presidente Gustavo Petro conectó directamente al Despacho Oval. Y segundo, porque la Casa Blanca tiene una particularidad: NO EXISTE la puerta de atrás”, advirtió Silva en un trino.

Así mismo, la poca exposición que tuvo el encuentro ante la prensa ha sido calificada como una decisión acertada por algunos expertos, pues limitó las fricciones públicas entre dos líderes de personalidad volátil como Donald Trump y Gustavo Petro.

De hecho, tras el fin del encuentro ambos mandatarios hicieron un balance positivo sobre el encuentro.