¿Petro dio su salto al cine?: el presidente actuó en costosa película con famoso actor de Hollywood

El presidente Gustavo Petro se encuentra nuevamente en el centro de la conversación por su participación en una película con el famoso actor de Hollywood Cuba Gooding Jr., ganador del premio Oscar a mejor actor de reparto en 1997. Una foto revelada este jueves 5 de marzo por el medio Caracol Radio muestra al mandatario en un traje de época acompañado del estadounidense y del actor Luis Alfredo ‘Lucho’ Velasco, en el rodaje de una costosa producción financiada con dinero del Estado.

El filme, rodado en Cundinamarca, Bolívar y Boyaca, trata sobre la vida del almirante José Prudencio Padilla, héroe afro de la independencia de Colombia. Gooding Jr., quien interpreta al prócer guajiro, es el protagonista, mientras que aún no se sabe qué papel tienen Petro y ‘Lucho’ Velasco.

La polémica financiación del filme

El Gobierno Nacional es uno de los principales financiadores de la producción, aportando 15.891 millones de pesos (4.000 dólares) por orden del presidente, quien es un gran admirador de la figura histórica de Padilla. La filmación está a cargo de RTVC Sistema de Medios Públicos y también cuenta con el apoyo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).

La cifra aportada por el Gobierno Nacional corresponde al 51 % del dinero, mientras que el 49 % restante lo pone la empresa Valencia Producciones, según le revelaron fuentes cercanas a la producción al medio ya citado.

Reconocida actriz colombiana hace parte de la producción

“Es una película con un presupuesto sin precedentes, vamos a tener como protagonista a un ganador del Óscar y será una película realmente internacional, como me lo recomendó el presidente” afirmó la actriz Yesenia Valencia, quien también es la encargada de la cinta.

“Me dijo: ‘Yesenia, ponga al almirante José Padilla en el corazón del mundo entero’. Me dio la referencia del gran almirante Nelson y yo le dije: ‘cuente con eso, vamos a hacer que un ganador del Óscar represente a nuestro héroe colombiano’”, señaló la colombiana, quien es dueña de la empresa que aportó la otra parte de los fondos para la película.