¿Adiós a Caracol y W Radio? Así será la nueva fusión que reemplazará a ambos referentes desde este martes

El panorama de los medios de comunicación en Colombia registrará un movimiento muy significativo. A partir del próximo martes 13 de enero de 2026, las emisoras W Radio y Caracol Radio, ambas pertenecientes al conglomerado español Grupo Prisa, fusionaran sus operaciones para dar paso a una estructura conjunta de contenidos informativos.

(También puede leer: ¿Se va de viaje? Ojo a los cambios viales y el pico y placa regional para entrar a Bogotá este puente festivo de Reyes)

La noticia, que circulaba como una posibilidad técnica desde finales de 2025, tomó fuerza luego de la difusión de un nuevo eslogan institucional: “Juntos seremos más fuertes”. Sin embargo, fue el director de W Radio, Julio Sánchez Cristo, quien terminó de preparar el terreno con un mensaje difundido en sus canales digitales este 9 de enero.

“Los momentos de reflexión traen bienvenidas, pero también despedidas. Algunas duelen. Otras son necesarias. Porque en esa decisión se modifica el destino. El rumbo cambia”, expresó el periodista, sugiriendo que la reestructuración implicaría el cierre de ciclos para figuras y espacios tradicionales.

Reorganización de la parrilla y sus figuras emblemáticas

La fusión no solo es administrativa, sino que podría impactar directamente la programación que los oyentes sintonizan a diario.

Esta decisión podría conllevar la desaparición de marcas históricas. El programa ‘6:00 a. m. Hoy por Hoy’, que durante décadas lideró la franja matutina de Caracol Radio, podría dejarse de emitirse en su formato actual.

De igual manera, se prevé la salida del aire de otros espacios consolidados como ‘El VBar Caracol’, especializado en deportes; sin embargo, esta información aún está por confirmarse completamente.

Los diales: ¿Qué pasará con la 100.9 y la 99.9?

Uno de los puntos que genera mayor incertidumbre entre la audiencia es el uso de las frecuencias en el dial FM. El futuro de los diales es otro de los ejes centrales en este cambio.

Se conoció que la frecuencia 100.9 FM de Bogotá será la sede de la nueva parrilla informativa unificada. Mientras tanto, la continuidad del contenido noticioso en los 99.9 FM, dial tradicional de la W Radio, permanece sin definirse oficialmente, ya que existe la posibilidad de que este dial se convierta en una oferta exclusivamente musical.

Esto sería, posiblemente, para seguir el modelo implementado el año pasado por la competencia directa, RCN Radio y La FM, que también optaron por unificar sus sistemas informativos bajo una sola marca.

Un movimiento estratégico por la audiencia

La decisión de Grupo Prisa responde a una lógica de consolidación en un mercado altamente competitivo. De acuerdo con el último Estudio Continuo de Audiencia Radial (ECAR), ambas emisoras mantienen una disputa cabeza a cabeza por el liderazgo. Caracol Radio reportó 705.452 oyentes, mientras que W Radio registró 704.730.

Al sumar ambas audiencias, el grupo busca blindar su posición frente a Blu Radio, que se mantiene en el tercer lugar con 659.676 oyentes. Durante este fin de semana, se llevarán a cabo reuniones privadas con los equipos de redacción para definir los roles de los periodistas y técnicos que conformarán la nueva operación informativa.