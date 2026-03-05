Mamá de Sara Sofía Galván aclaró la versión de ‘Epa Colombia’ sobre la desaparición de su hija, “no lo pudo hacer...”

A más de cinco años de su desaparición en enero de 2021, el caso que estremeció a Bogotá y puso en evidencia las fallas en el sistema de protección a la infancia continúa en una etapa crucial. Lo que comenzó como un reporte de desaparición en la localidad de Kennedy se transformó en uno de los procesos judiciales más complejos del país, marcado por versiones contradictorias, una búsqueda infructuosa en el río Tunjuelo y el clamor constante de su tía, Xiomara Galván.

En este 2026, la atención se centra nuevamente en la situación jurídica de Carolina Galván, madre de la menor, y Nilson Díaz, su expareja. Tras la histórica condena de 42 años de prisión emitida previamente por el delito de desaparición forzada agravada, la defensa ha agotado diversas instancias para apelar la decisión. Sin embargo, para la justicia y la opinión pública, las pruebas presentadas por la Fiscalía han sido determinantes, la pequeña fue sustraída de su entorno seguro y su rastro se perdió bajo la custodia de quienes debían protegerla.

Mamá de Sara Sofía Galván trató de mentirosa a ‘Epa Colombia’

A pesar del paso del tiempo y de las múltiples versiones que sugerían que la niña pudo haber sido entregada a terceros o arrojada al río, la verdad absoluta sobre su paradero sigue siendo esquiva.

En una reveladora entrevista a inicios de 2025, la empresaria de keratinas afirmó haber compartido patio con Carolina Galván, madre de la menor, y aseguró que esta le habría confesado detalles escabrosos sobre el destino de la niña, mencionando incluso que el cuerpo habría sido quemado y arrojado al río.Sin embargo, estas afirmaciones han sido desmentidas categóricamente por la propia Carolina Galván en febrero de 2026; desde prisión, la madre de Sara Sofía calificó los dichos de la influencer como “puras mentiras”, aclarando que, aunque vivían en celdas contiguas, nunca le entregó detalles del caso ni tuvo una relación de confianza con ella.

“No, eso fue puras mentiras (...) Si estábamos en el mismo pasillo, en el mismo patio. Ella vivía en la celda de al lado con otra compañera, yo vivía con otra compañera y yo en ningún momento le manifesté eso a ella, porque yo puedo ser muy tranquila, pero tampoco boba para manfestarle eso a ella, ni la conocía. La acababa de conocer para venir yo a contarle eso. Supuestamente como yo le dije a ella, donde está la prueba, la intención de ella era para que me aumentara la condena, pero no lo pudo hacer, porque antes se ofendieron más con ella (...) Al otro día me dijo que solo Dios podía juzgarme (...) No la demando saber por qué, lo primero y lo más importante es que mi vida no corra peligro aquí dentro de la cárcel, de que no me vayan a joder por eso no la demandé“, fueron las declaraciones por Carolina Galván, madre de Sara Sofía en entrevista con ‘Más allá del silencio’.