Mamá de Sara Sofía reveló la razón de vida o muerte por la que no demandó a Epa Colombia; ¿La tiene amenazada?

Tras la desaparición de la pequeña Sara Sofía en enero de 2021 y la posterior condena de su progenitora a 42 años por el delito de desaparición forzada; esta mujer concedió una entrevista en la que reveló varios detalles del caso, conversación en la que dio a conocer que no descarta en tomar medidas legales en contra de la creadora de contenido, Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’.

Carolina Galván, madre de este pequeña que a la fecha de esta nota tendría más de siete años, concedió una intervención hablada al medio ‘Más Allá del Silencio’ de Rafael Poveda, en el que, entre otras cosas, explicó que, aunque tenía la custodia de la pequeña se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad y sin un techo estable para brindarle las mejores condiciones a la ‘pequeña’, por lo que su hermana la tenía y ella la visitaba de vez en cuando. A todo esto se le sumó los problemas a su existir que para ella, le implicaba su vínculo con Nilson Díaz, quien también está condenado por los hechos.

Carolina Galván, mamá de Sara Sofía, dio nuevos detalles de la desaparición de su pequeña hija Sara Sofía, bebé desaparecida, y Carolina Galván, la madre condenada por su desaparición. (Foto: Captura de pantalla Más allá del silencio Podcast - 27 de febrero de 2026) (Captura de pantalla.)

“Legalmente, la custodia la tenía yo. Me fui de la casa, no tenía donde vivir, entonces me tocó dormir en la calle. (…) Intentaba buscar trabajo, pero no me daban. Terminé durmiendo en un carro. (...) “Me tocó hacer lo que él quería porque vivía manipulándome con un arma. (…) En varias ocasiones me pegó, me gritaba y me trataba muy mal, también me estaba intentando meter en el consumo", expresó Galván.

Adicionalmente la mujer le reveló a Poveda que el día de los hechos ella llegó a su casa y se encontró con la niña muerta, a lo que Díaz le expresó que había fallecido de “pena moral”; mismo que la había amenazado hasta el punto que ella aseguró haber quedado en ‘shock’ por lo que no pidió ayuda alguna.

“Yo no entendía qué estaba pasando. (…) Cuando yo vi, me ataco a llorar y le pregunté que qué había pasado con la niña, me dijo: ‘Es que la niña murió de pena moral’. Lo dijo todo tranquilo, mientras que yo lloraba. (...) “Yo en estos momentos no sé qué fue lo que pasó, han pasado cinco años y no sé nada”, relató.

¿Qué dijo la mamá de Sara Sofía sobre Epa Colombia?

Meses antes y en Revista Semana, Daneidy contó detalles de la relación que tuvo con Carolina Galván, madre de Sara Sofía, dando a conocer un revelador testimonio en el que ella misma se incrimina del asesinato de su hija.

“Yo hablo con ella muchísimo. Yo le digo que la única que la puede juzgar es Dios, no yo ni las personas que están alrededor, y que busque mucho de Dios, porque Dios es el único que la puede perdonar. Le dieron 42 años de cárcel”, dijo la influencer, quien complementó:

“Ella le da muchas versiones a muchas personas, pero ella allá adentro dice que sí (la asesinó). Que la habían quemado. Entonces, yo lloro mucho porque yo tengo una hija, y su hija también era muy bonita, era de ojos verdes, mona. La mía es ojiazul, mona. Entonces, me causa mucha tristeza y mucho dolor”, añadió.

Después de estas declaraciones Carolina le dio a conocer de Poveda que no tomó medidas legales encontraba de Epa Colombia por velar por su seguridad mientras está recluida.

“Ella vivía en la celda de al lado, pero yo no le dije eso a ella en ningún momento. Yo puedo ser muy tranquila pero tampoco boba, yo a ella ni la conocía para manifestarle eso. Acababa de conocerla para yo contarle eso. (...) Que me muestre donde está la prueba, la intención de ella era que me aumentara la condena pero no pudo. (...) Yo no le di autorización, yo misma podía hablar con los medios. No la demando porque lo más importante para mí es que no me hagan daño acá en la cárcel; por eso no la demandé”, expresó.