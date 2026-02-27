Madre de Sara Sofía Galván contó impactantes detalles de la desaparición de su hija y revela por qué nunca hallaron el cuerpo

Carolina Galván, madre de la niña Sara Sofía Galván, habló por primera vez desde la cárcel El Buen Pastor a casi cinco años de la trágica muerte de su hija. La mujer, condenada a 42 años de prisión por desaparición forzada, reveló nuevos detalles sobre el crimende su Sara Sofía, cuyo cuerpo desapareció en el suroccidente de Bogotá y nunca fue encontrado.

Conozca más noticias de Bogotá aquí: Preocupante: mujeres fueron drogadas y robadas tras pedir un carro por aplicación en exclusiva zona de Bogotá

La relación con Nilson Díaz

En el podcast Más Allá del Silencio, Galván reveló como era su relación con Nilson Díaz, explicó por qué las labores de búsqueda de las autoridades no dieron con el cuerpo de la niña, y señaló que el miedo la llevó a guardar silencio por mucho tiempo.

“Legalmente, la custodia la tenía yo. Me fui de la casa, no tenía donde vivir, entonces me tocó dormir en la calle. (…) Intentaba buscar trabajo, pero no me daban. Terminé durmiendo en un carro”, comentó, agregando que decidió salir de la casa de su hermana y dejar a su hija con ella. Galván reveló que Nilson Díaz, también condenado por el crimen, le dijo que estaba buscando a alguien que le ayudara a cuidar a sus hijos. “Le dije que sí, pero no sabía las intenciones que él tenía”, dijo.

La mujer aceptó porque necesitaba el dinero y la vivienda, pero contó que después se dio cuenta que el hombre pretendía abusar de ella y explotarla sexualmente. “Me tocó hacer lo que él quería porque vivía manipulándome con un arma. (…) En varias ocasiones me pegó, me gritaba y me trataba muy mal, también me estaba intentando meter en el consumo“, expresó, y dijo que el hombre casi no le dejaba ver a Sara Sofía cuando ya vivía con ellos. Además, recordó que habían signos de maltrato en la niña, como un ojo morado que, según él, se debía a una caída.

Esta historia podría interesarle: Indignante giro en feminicidio de Laura Valentina Lozano: Principal sospechoso fue dejado en libertad

La misteriosa muerte de la menor

Sin embargo, el 29 de enero de 2021, encontró a Sara Acostada, sin señales de sangre o lesiones, y el hombre le confesó que la niña no despertaba: “Yo no entendía qué estaba pasando. (…) Cuando yo vi, me ataco a llorar y le pregunté que qué había pasado con la niña, me dijo: ‘Es que la niña murió de pena moral’. Lo dijo todo tranquilo, mientras que yo lloraba”.

Galván narra que Díaz no la dejó salir a buscar ayuda y que, por el contrario, tuvo que salir a cumplir con actividades externas, y aunque asistió a un servicio religioso como parte de las obligaciones, no pudo buscar auxilio. En ese momento, el hombre se quedó con el cuerpo de la niña y cuando la mujer llegó, este ya no estaba. “Él me dijo: ‘la tiré en el caño’, pero en el caño nunca estuvo... él la envolvió en algo y la sacó, pero no sabemos ni para dónde la sacó”, señaló.

Finalmente, la mujer contó que Sara Sofía nunca fue hallada porque las autoridades concentraron sus esfuerzos en otro lugar y por las declaraciones falsas que Diaz la habría obligado a sostener: “Me grabó presionándome a que yo dijera que yo regalé a la niña en un carro rojo. Lo hizo con la intención de que el peso cayera sobre mí”, admitió.

“Cometí el error de haber confiado en alguien en quien nunca lo debí hacer. (…) Nunca me imaginé que esto iba a pasar porque, de haber sabido, no hubiera arriesgado a la niña, ni tampoco me hubiera arriesgado a mí”, añadió, en esta nueva declaración sobre el caso que conmocionó al país y sigue con interrogantes abiertos.