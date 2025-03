EPA Colombia habló con mamá de Sara Sofía quién le hizo perturbadora confesión .

El caso de Sara Sofía Galván ha marcado profundamente a la sociedad colombiana desde su desaparición el 15 de enero de 2021 y ahora EPA Colombia, lo volvió a recordar desde prisión. Durante varias entrevistas, Carolina Galván, madre de la niña, habló vagamente sobre las circunstancias que rodean la desaparición de su hija, admitiendo que no podía precisar lo sucedido ni el paradero actual de Sara. Según sus palabras: “La verdad no lo podría saber, de lo que en realidad pasó, si él la mató o si ella se me fue por muerte natural”.

Además, el testimonio de Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, quien también se encuentra recluida en la misma prisión que Carolina, añadió un nivel adicional de complejidad al caso. La ‘influencer’ compartió celda con Carolina y, en sus propias palabras a Revisa Semana, Carolina le había dicho que Sara “no está acá”.

Según Daneidy en la entrevista, Carolina se contradice a menudo, pero confirmó que “la habían quemado”, una confesión que sacude por su crudeza y la aparente falta de remordimiento. ‘Epa Colombia’, al compartir su experiencia y perspectiva como madre, expresó su dolor al tener que escuchar tales confesiones. “Es muy duro porque tengo una hija muy pequeña y yo las veo tan normal y yo todos los días sufro, lloro, estas personas parece que no sintieran nada”, narró la ‘influencer’ en el citado medio.

EPA Colombia habló con mamá de Sara Sofía quién le hizo triste confesión sobre el paradero de la niña

Por el momento, la sociedad colombiana sigue esperando respuestas y justicia para la pequeña Sara Sofía, cuyo destino permanece oscurecido por declaraciones inconsistentes y acciones incomprensibles. A pesar de las exhaustivas investigaciones y la cobertura mediática, el destino de la pequeña sigue siendo un enigma doloroso.

Inicialmente, la niña fue retirada de la custodia de su tía, Xiomara Galván, quien había estado cuidando de ella desde septiembre de 2020. Su madre, Carolina Galván Cuesta, la llevó bajo la premisa de pasar tiempo juntas desde el barrio Roma de la localidad de Kennedy, prometiendo su retorno. Sin embargo, la niña nunca regresó y su desaparición no ha sido esclarecida. Según las autoridades que llevaron a cabo la investigación, Carolina y su pareja sentimental, Nilson Bladimir Díaz Valenzuela, ofrecieron múltiples y contradictorias declaraciones acerca del paradero de Sara Sofía.

Esto culminó en una sentencia en 2024, donde ambos fueron condenados a 42 años de prisión por la justicia colombiana, como indicó una jueza especializada en Bogotá. La revista Semana facilitó una entrevista reveladora desde la cárcel El Buen Pastor en Bogotá, donde Carolina Galván está recluida.