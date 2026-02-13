Así luce la tumba de Yeison Jiménez a un mes de su fallecimieto y detalles llaman la atención

Yeison Jiménez falleció a sus 34 años de edad, esto luego de que sufriera un fuerte accidente en su avioneta con el fin de cumplir con un nuevo compromiso musical. El hecho tuvo lugar el pasado 10 de febrero causando conmoción e inmenso dolor en su familia y por supuesto, en cada uno de sus fieles fanáticos, ahora a poco más de un mes de su deceso su familia y seguidores lo siguen recordando.

El fallecimiento de Jiménez conmocionó al país, debido al éxito al nivel musical con el que contaba, así como también el carisma y la espontaneidad con la que contaba, lo que trajo consigo un cariño especial por parte de sus fanáticos. Si bien la familia perdió un homenaje en el Movistar Arena para que sus seguidores le dieran el último adiós lleno de música, lo cierto es que sus restos reposaban en otro lugar.

Todo indicaría que días después del fallecimiento de Yeison, su familia quiso tenerlo en casa, contando una altar para ubicar sus cenizas y así realizar algunas oraciones y rosarios en su nombre. Posteriormente, los seres queridos del artista habrían adquirido un espacio en un cementerio, al parecer, de la capital colombiana con el fin de que reposen allí sus cenizas.

Aunque la familia no ha mencionado detalles al respecto, en las redes sociales de difundieron algunos videos en los que se exponen el sitio en el que se encuentra, contando con sus respectivos nombres así como también la fecha de su nacimiento 26 de julio de 1991 y la de su fallecimiento 10 de enero del 2025.

Ante la viralización de estas imágenes, varios buscaron saber el lugar exacto con el fin de poder visitarlo y por ende, seguir demostrándole el cariño, ahora de una manera diferente.

El mensaje de la hermana de Yeison Jiménez tras un mes de su fallecimiento

A un mes del fallecimiento del artista, varios detalles volvieron a salir a la luz, sin dejar de lado que algunos de sus familiares no dudaron en expresar su dolor ante la falta que Yeison les hace y la manera repentina en que se dio su fallecimiento. Una de ellas fue su hermana, Lina Jiménez, quien a través de sus redes sociales aseguró:

“Desde que te fuiste, hay un silencio que no logro explicar. Me haces falta en las cosas más simples, en una conversación, en una risa, en esos momentos donde siempre estabas para mí sin tener que llamarte. Aún me cuesta creer que ya no puedo abrazarte, pero te siento en mis recuerdos, en todo lo que vivimos y en el amor tan grande que nos unió durante 34 años.

Fuiste más que mi hermano, fuiste mi cómplice, mi apoyo y una parte de mi vida que jamás se va a borrar. Gracias por haber estado, por cuidarme y por dejarme tantos momentos hermosos para guardar en el corazón. Te extraño todos los días, y te seguiré amando toda la vida. Tu hermana, que no te olvida. Nunca pensé que esta sería nuestra última foto aquella madrugada del 10 de enero“, fueron las declaraciones expuestas por parte de la hermana de Yeison Jiménez, Lina Jiménez.