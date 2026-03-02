Jessica Cediel salió a defender a Paloma Valencia tras críticas por físico, “Si uno es gordo, es gordo, ¿y qué?

Jessica Cediel es una de las modelos, actrices y presentadoras más reconocidas y resilientes de la televisión colombiana, cuya trayectoria abarca desde el icónico programa ‘Muy Buenos Días’ hasta grandes producciones internacionales en cadenas como Telemundo y Univisión. En este 2026, Jessica continúa vigente como una de las figuras con mayor impacto en redes sociales, donde comparte no solo sus proyectos en la actuación y el modelaje, sino también su faceta espiritual y su valiente testimonio de salud tras años de lucha contra las secuelas de los biopolímeros. Su carisma y belleza la mantienen como un referente de la industria del entretenimiento, participando recientemente en exitosos formatos de telerrealidad y cine.

Además de su rol en la televisión colombiana, la bogotana también ha logrado destacarse en la política, pues recientemente se dejó ver apoyando a la precandidata presidencial, Paloma Valencia y en medio de sus diferentes apariciones pidió parar con la serie de ataques a través de las redes sociales, teniendo en cuenta que hace pocas semanas Valencia fue blanco de polémica luego de que el caricaturista Matador se burlara de su peso.

Tras el apoyo recibido y también las críticas que son constantes para Cediel, la presentadora optó por referirse a este tema asegurando: “Ay, amén, que Dios te bendiga y vamos por esa, presidenta. Vamos por esa. Yo les tengo que confesar que desde que manifesté públicamente mi inclinación política, he recibido muy malas palabras, mensajes, atropellos, amenazas y demás, y no entiendo porque según la otra esquina, ellas operan con el amor y no tienen el odio y la violencia, pero en las redes sociales y en los actos del país se ve absolutamente todo lo contrario.

¿Qué hay que decir ahí, Paloma, cuando nosotros de verdad respetamos la otra esquina? Que no nos dejemos juzgar de nadie. Tenemos libertad. Uno hace lo que uno quiere y uno tiene que sentirse tranquilo con quien uno es.

Si uno es gordo, es gordo, ¿y qué? El que no le gusta, que vaya y haga dieta. Porque uno tiene que sentirse tranquilo con lo que uno piensa, con lo que uno siente. Pero además, la posición política es una cosa del alma", fueron las declaraciones que añadió Jessica Cediel acompañada de Paloma Valencia.

¿Cuál fue la enfermedad del papá de Jessica Cediel?

El padre de Jessica Cediel, el señor Alfonso Cediel, falleció en 2022 tras una valiente y prolongada lucha contra el Efecto de Parkinson (o parkinsonismo), una enfermedad neurodegenerativa que afecta progresivamente el movimiento y el control muscular. A lo largo de los años, la presentadora compartió con sus seguidores la difícil realidad de ver a su “héroe” perder poco a poco sus facultades físicas y mentales, enfrentando etapas de demencia y rigidez que obligaron a la familia a internarlo en un centro especializado para recibir cuidados profesionales.

Jessica siempre ha recordado a su padre como un hombre lleno de amor y alegría, y utiliza su testimonio para concientizar sobre la importancia de la paciencia y el acompañamiento familiar en el cuidado de pacientes con enfermedades geriátricas crónicas.