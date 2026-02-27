Ella es la nueva novia de Raúl Ocampo de ‘MasterChef’ tras doloroso fallecimiento de su expareja

Raúl Ocampo se ha consolidado como uno de los actores más queridos y respetados de la televisión colombiana, no solo por su talento frente a las cámaras en éxitos como ‘Café con aroma de mujer’ y ‘Ana de nadie’, sino por la entereza con la que ha compartido su faceta más humana. Tras enfrentar uno de los momentos más difíciles de su vida personal, Ocampo ha transformado su plataforma en un espacio de inspiración y resiliencia, demostrando que su brillo va mucho más allá de un guión.

¿Quién es la exnovia de Raúl Ocampo, de ‘MasterChef Celebrity’?

La exnovia de Raúl Ocampo era la recordada actriz y modelo Alejandra Villafañe, quien falleció en octubre de 2023 tras una valiente y pública batalla contra un cáncer agresivo. Su relación se convirtió en un símbolo de amor incondicional para toda Colombia, pues el actor de Masterchef Celebrity’ la acompañó de forma inquebrantable durante todo su proceso de salud, compartiendo reflexiones sobre la vida y la pérdida que conmovieron a sus seguidores. Alejandra, quien fue reina de belleza y destacó en producciones como ‘La nieta elegida’, sigue siendo el motor emocional de Raúl; él mismo ha manifestado en diversas ocasiones que su paso por ‘MasterChef Celebrity’ es también un tributo a la memoria de su “compañerita” y a las lecciones de fortaleza que ella le dejó.

¿Quién es la novia de Raúl Ocampo, de ‘MasterChef Celebrity’?

El actor sorprendió con emotivas fotos y tras rumores de una relación con Valeria, quien también participó en ‘reality’ se conoció que la novia de Raúl Ocampo es Laura Celis, quien alcanza los más de 4.000 seguidores en su cuenta de Instagram. En medio de sus diferentes publicaciones la mujer demuestra su gusto y pasión por la moda, siendo este el rol al que se dedicaría desde hace algún tiempo.

En varias de sus publicaciones los comentarios por parte de Ocampo no faltaron e incluso algunos respondidos por Celis, demostrando así la química que existe entre ellos. Incluso a través de sus historias Laura compartió una foto tomada de la mano de Raúl añadiendo: “Feliz cumpleaños”. Hasta el momento se desconoce el tiempo de relación que lleva la pareja, pero desde ya las muestras de cariño terminan siendo más que evidentes.