¿Quién pagó por la tarima del cierre de campaña del Centro Democrático? Paloma Valencia denuncia presuntas irregularidades

En un ambiente político cada vez más caldeado, la senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, ha encendido las alarmas sobre el posible uso indebido de recursos públicos. A través de una contundente denuncia, la congresista cuestionó la coincidencia logística entre un evento oficial del Ministerio de Salud y el cierre de campaña del Pacto Histórico.

Le puede interesar: Bogotá acelera motores: Los 5 tramos de la Avenida 68 que se entregarán este 2026

El “milagro” de la tarima compartida

Según el relato de Valencia, durante toda la semana se llevó a cabo el montaje de una robusta infraestructura (vallas y tarima) en el marco de un evento organizado por la cartera de Salud para socializar la reforma sectorial. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando, tras finalizar la agenda oficial, el mismo escenario fue utilizado para el evento político del partido de gobierno.

“Ayer se inventaron un evento de MinSalud para hablar de la reforma... Y milagrosamente la misma tarima la usa hoy el Pacto para su cierre de campaña”, señaló Valencia.

La candidata presidencial fue enfática al preguntar: ¿Quién pagó esa logística? La duda principal radica en si el Ministerio de Salud está desviando recursos destinados al sistema sanitario para apalancar actos proselitistas del Pacto Histórico.

Un sistema en crisis bajo la lupa

La denuncia de Valencia no llega en un momento cualquiera. Colombia atraviesa uno de los periodos financieros más complejos para su red hospitalaria y de aseguramiento. La senadora recordó que el país enfrenta la deuda más alta de su historia y que miles de pacientes sufren la falta de presupuesto para el pago de medicamentos esenciales.

Para la líder del Centro Democrático, resulta inadmisible que, mientras el sistema de salud clama por solvencia, el Ministerio presuntamente monte la infraestructura logística que termina beneficiando a una campaña política.

Llamado a los entes de control

Ante la gravedad de los hechos, Paloma Valencia hizo un llamado urgente a los organismos de control del Estado para que inicien investigaciones de oficio:

Contraloría General de la República (@CGR_Colombia): Para verificar el origen de los fondos y el contrato de montaje de los eventos.

Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL): Para determinar si existe responsabilidad disciplinaria por parte de los funcionarios del Ministerio de Salud.