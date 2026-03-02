Jorge Alfredo Vargas rompió el silencio y se refirió a doloroso fallecimiento, “el dolor del alma”

Jorge Alfredo Vargas es, sin duda, una de las instituciones del periodismo y la presentación en Colombia, consolidándose como el rostro principal de Noticias Caracol durante casi dos décadas. Su estilo único, que mezcla la rigurosidad informativa con un carisma innegable y frases cercanas que ya forman parte del ADN del televidente, lo ha llevado a trascender la pantalla chica para convertirse en un referente multiplataforma. Más allá del set de noticias, Jorge Alfredo lidera con éxito el programa de opinión y humor ‘Voz Populi’ en Blu Radio, donde demuestra su versatilidad y agudo sentido de la actualidad. .

Sin embargo en las últimas semanas Vargas tuvo que enfrentar uno de los momentos más dolorosos de su vida, luego del fallecimiento de su mamá a sus 81 años de edad. Aunque se desconoce el motivo de su deceso, lo cierto es que esta terminó siendo una inesperada noticia para sus familiares y por supuesto, para sus amigos y conocidos.

Luego de varios días de ausencia, Vargas retomó sus respectivas laborales dentro de Caracol Televisión e incluso volvió a aparecer de sus redes sociales con un sentido mensaje en el que se lee. “Gracias por los mensajes, las llamadas, las flores, los abrazos, los detalles, la compañía. Ayudan a aliviar el dolor del alma, Lucía por siempre”, fueron las declaraciones que agregó Jorge Alfredo Vargas.

¿Quiénes son los hijos de Jorge Alfredo Vargas?

Los hijos de Jorge Alfredo Vargas y la también reconocida periodista Inés María Zabaraín son Laura, Sofía y Felipe, quienes han crecido bajo los reflectores de la admiración pública, heredando el carisma y talento de sus padres. Laura, la mayor, ha consolidado su carrera como cantante bajo el nombre artístico de Laura Maré, destacándose en la escena musical con letras que empoderan a la mujer; Sofía, por su parte, se ha inclinado hacia la comunicación y el mundo digital, mostrando un gran talento para la creación de contenido y el periodismo; finalmente, Felipe, el menor y el “consentido” de la casa, recientemente terminó sus estudios escolares y se prepara para su etapa universitaria.

En este 2026, los tres jóvenes son vistos como un ejemplo de unión familiar, participando activamente en las redes sociales de sus padres donde comparten viajes, celebraciones y el innegable orgullo de pertenecer a una de las dinastías más queridas de los medios en Colombia.