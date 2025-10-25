Petro admitió que está separado de Verónica Alcocer y generó dudas sobre su posición como primera dama: “Verónica Alcocer está separada de mi hace años”

Gustavo Petro, presidente de Colombia y Verónica Alcocer, Primera Dama de Colombia, durante la presentación del Proyecto de Ley de Reforma a la Salud en la Casa de Nariño de Bogotá

Con la inclusión a la Lista Clinton del presidente Gustavo Petro, Verónica Alcocer, Nicolás Petro y Armando Benedetti las relaciones entre Estados Unidos y Colombia están en su punto más bajo en años. Ahora bien, la respuesta a la decisión del Gobierno de Donald Trump por parte del presidente ha dejado mucho que desear e inclusive terminó enlodando a Verónica Alcocer en lo que podría ser un lío legal en su contra.

Lea también: Avanza a paso firme el Puente de la Calle 153: IDU reporta un 63 % de ejecución en la obra sobre la Autonorte

En sus redes sociales el presidente Gustavo Petro aseguró que "Verónica Alcocer está separada de mi hace años, la perjudican gratuitamente, ya la oligarquía colombiana había dado orden de procesarla y a mi hijo de abrirle varios procesos, es su estrategia electoral“.

Verónica Alcocer habría incurrido en el delito de peculado

Con esto el presidente abre la puerta a lo que puede ser un lío legal en contra de Verónica Alcocer, ya que si se comprueba que no tienen un vínculo marital, ambos tendrán que responder por qué Alcocer se ha desempeñado como la primera dama y por qué ha asistido a diferentes eventos como representante oficial de Colombia, en su calidad de primera dama.

Además, legalmente, podría haber incurrido en el delito de peculado, eso sí, dependiendo de cómo percibió los dineros públicos para financiar sus viajes al exterior y sus labores como primera dama.

Finalmente, en la misma publicación, el presidente Gustavo Petro aseguró que “buscaré la forma de defenderme personalmente, pero debo defender también los derechos soberanía del pueblo colombiano”.

“Al pueblo Colombiano le digo que no se deje chantajear, la poca influencia de la política de la muerte en el pueblo, llevo a sus espectros, ya no a ayudarse en el pueblo sino en un gobierno extranjero. Este es el momento de ganar la soberanía nacional y ser libre”, puntualizó.