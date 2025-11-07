Raúl Ocampo de ‘MasterChef’ habló de la verdadera relación que tiene con la familia de la fallecida Alejandra Villafañe

El duelo por la muerte de la actriz y modelo colombiana Alejandra Villafañe sigue resonando entre sus seguidores, familiares y seres queridos. Su pareja, el actor y deportista Raúl Ocampo, con quien compartió sus últimos años de vida, ha sido una de las figuras más observadas desde su fallecimiento.

Hace un año, Ocampo fue invitado al programa Día a Día, donde habló sobre su relación con Villafañe y la manera en la que ha intentado sobrellevar su ausencia. En la entrevista, relató que, además de la profunda conexión que lo unía a Alejandra, ha encontrado apoyo en la familia de ella, con quienes asegura haber compartido espacios de oración, novenas y reuniones espirituales para recordar su memoria.

Sin embargo, tras la emisión de los clips de una entrevista actual en Los Hombres Sí Lloran, surgió una reacción inesperada. La familia de la actriz publicó un mensaje en redes sociales en el que pidió que se respete la memoria de Alejandra y, además, insinuó que la relación no fue tan ideal como la que se ha mostrado públicamente.

“Queremos que sepan que no fue tan hermoso como lo dice en todas sus entrevistas. Ya déjala que descanse en paz. Nuestra niña se lo merece”, escribió uno de los familiares.

En un segundo mensaje, la familia añadió: “Si ves todo lo falso que se ha dicho, no te preocupes, que entre donde tú estás y donde yo estoy, no hay nada oculto. Y un día se sabrá lo que sí fue y lo que solo existió en una mente fantasiosa y una boca mentirosa. Te adoro, mi alma bonita. Tu historia merece ser recordada con verdad”. lamentablemente después de estas publicaciones

Hasta el momento, no se han dado detalles sobre qué ocurrió en los últimos meses de la relación entre Villafañe y Ocampo ni qué pudo haber generado una fractura antes de su fallecimiento. Tampoco se han emitido nuevos pronunciamientos por parte del actor.

La memoria de Alejandra Villafañe continúa siendo recordada con cariño por el público, colegas y seguidores que destacan su talento, sensibilidad y el legado que dejó en la industria artística colombiana.