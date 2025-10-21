Raúl Ocampo dedicó sentido mensaje a su expareja fallecida

Raúl Ocampo, el actor nacido en Santa Marta, tiene 34 años y una carrera consolidada en televisión, teatro y cine. Su incursión en el mundo artístico comenzó tras abandonar sus estudios en Administración de Empresas para seguir su pasión por la actuación. Para esta segunda mitad del año, entró a MasterChef Celebrity, donde hasta el momento pudo lograr ingresar al top 10 de la competencia.

A pesar de obtener grandes papeles en diferentes producciones, el actor sufrió un golpe bajo con la partida de quien era su pareja, Alejandra Villafañe. Desde ese momento, ambos lograron ganarse el cariño de sus seguidores debido a la historia de amor y angustiante situación en cuanto a la salud de ella.

Alejandra fue diagnosticada con cáncer. A pesar de ello, el amor se hacía presente en su hogar, enfrentando así algunas cirugías para priorizar la vida de la actriz. Lamentablemente, el 21 de octubre de 2023 falleció, siendo este un duro golpe para el actor y el resto de sus seres queridos.

Cabe resaltar que uno de los momentos más simbólicos tuvo que ver con que la pareja decidió raparse viviendo esta especial situación bajo la música, el amor y la aceptación. Ahora, en el aniversario de su partida, el actor se manifestó posteando una imagen junto a Alejadra y con unas sentidas palabras.

“Feliz vida eterna, princesa. No sé si será hasta viejitos, pero sí sé que será por siempre. Hoy celebro tu vida como tú me enseñaste: honrando a través de acciones que me hagan sentir orgulloso y cerca de la energía del amor. Y si tú, que me lees, llegaste hasta aquí…te dejo un consejo:resignifica. Resignifica las palabras, las personas, los recuerdos. Permítete re identificarte, volver a ti con una mirada nueva, y desde ahí seguir creando conexiones que realmente importan."