Raúl Ocampo presenta In A Relationship, el podcast que transforma la conversación sobre bienestar

En un momento en el que el bienestar se ha convertido en tendencia, pero también en terreno fértil para promesas rápidas y soluciones milagro, In A Relationship propone una conversación distinta. El nuevo proyecto del actor y creador Raúl Ocampo pone en el centro una pregunta tan simple como profunda: ¿qué tipo de relación tenemos con nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestros hábitos?
Desde Bogotá, el formato llega como una apuesta de entretenimiento con propósito que combina experiencias personales, ciencia aplicada y experimentación real para abordar el bienestar desde una mirada práctica, humana y cercana.
Un podcast sobre bienestar integral, sin promesas milagro
In A Relationship nace de la colaboración entre Trepsi —plataforma que conecta usuarios con nutricionistas certificados— y el estudio creativo Dirty Kitchen. El resultado es un podcast que se aleja del discurso aspiracional inalcanzable y propone una visión sostenible del autocuidado.
Para Raúl Ocampo, el punto de partida es claro: “la relación más importante es la que construimos con nosotros mismos”. Desde esa premisa, el proyecto explora cómo:
- Nos alimentamos.
- Nos movemos.
- Dormimos.
- Gestionamos el estrés.
- Nos hablamos internamente.
Más que ofrecer recetas mágicas, el enfoque está en comprender el bienestar como una relación que se cultiva día a día, con decisiones conscientes y procesos reales.
Ciencia, emociones y hábitos: el corazón del formato
Cada episodio abre una conversación honesta sobre cómo habitamos nuestro propio cuerpo. El formato integra:
- Testimonios personales.
- Respaldo de expertos.
- Datos científicos aplicados.
- Experimentos prácticos.
La propuesta entiende el bienestar como un proceso vivo, en constante construcción, donde la conexión entre emociones, hábitos y salud resulta fundamental. En lugar de culpas o castigos, el mensaje central invita a observar el cuerpo con curiosidad y conciencia.
Más de 7 millones de views y 99% de sentimiento positivo
La primera temporada logró cifras destacadas dentro del ecosistema digital en Colombia:
- Más de 7 millones de visualizaciones.
- 99% de sentimiento positivo.
- Una comunidad altamente participativa.
Estos resultados consolidaron a In A Relationship como uno de los referentes de bienestar en el entretenimiento digital colombiano. Para 2026, el proyecto ya prepara su segunda temporada, apostando por ampliar la conversación y fortalecer su comunidad.