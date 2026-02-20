Raúl Ocampo presenta In A Relationship, el podcast que transforma la conversación sobre bienestar

En un momento en el que el bienestar se ha convertido en tendencia, pero también en terreno fértil para promesas rápidas y soluciones milagro, In A Relationship propone una conversación distinta. El nuevo proyecto del actor y creador Raúl Ocampo pone en el centro una pregunta tan simple como profunda: ¿qué tipo de relación tenemos con nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestros hábitos?

Desde Bogotá, el formato llega como una apuesta de entretenimiento con propósito que combina experiencias personales, ciencia aplicada y experimentación real para abordar el bienestar desde una mirada práctica, humana y cercana.

Un podcast sobre bienestar integral, sin promesas milagro

In A Relationship nace de la colaboración entre Trepsi —plataforma que conecta usuarios con nutricionistas certificados— y el estudio creativo Dirty Kitchen. El resultado es un podcast que se aleja del discurso aspiracional inalcanzable y propone una visión sostenible del autocuidado.

Para Raúl Ocampo, el punto de partida es claro: “la relación más importante es la que construimos con nosotros mismos”. Desde esa premisa, el proyecto explora cómo:

Nos alimentamos.

Nos movemos.

Dormimos.

Gestionamos el estrés.

Nos hablamos internamente.

Más que ofrecer recetas mágicas, el enfoque está en comprender el bienestar como una relación que se cultiva día a día, con decisiones conscientes y procesos reales.

Ciencia, emociones y hábitos: el corazón del formato

Cada episodio abre una conversación honesta sobre cómo habitamos nuestro propio cuerpo. El formato integra:

Testimonios personales.

Respaldo de expertos.

Datos científicos aplicados.

Experimentos prácticos.

La propuesta entiende el bienestar como un proceso vivo, en constante construcción, donde la conexión entre emociones, hábitos y salud resulta fundamental. En lugar de culpas o castigos, el mensaje central invita a observar el cuerpo con curiosidad y conciencia.

Más de 7 millones de views y 99% de sentimiento positivo

La primera temporada logró cifras destacadas dentro del ecosistema digital en Colombia:

Más de 7 millones de visualizaciones .

. 99% de sentimiento positivo .

. Una comunidad altamente participativa.

Estos resultados consolidaron a In A Relationship como uno de los referentes de bienestar en el entretenimiento digital colombiano. Para 2026, el proyecto ya prepara su segunda temporada, apostando por ampliar la conversación y fortalecer su comunidad.