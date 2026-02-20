Estilo de Vida

Raúl Ocampo presenta In A Relationship, el podcast que transforma la conversación sobre bienestar

El actor propone mirar la salud física y mental como una relación que se construye todos los días.

Por Luisa Toquica

En un momento en el que el bienestar se ha convertido en tendencia, pero también en terreno fértil para promesas rápidas y soluciones milagro, In A Relationship propone una conversación distinta. El nuevo proyecto del actor y creador Raúl Ocampo pone en el centro una pregunta tan simple como profunda: ¿qué tipo de relación tenemos con nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestros hábitos?

Desde Bogotá, el formato llega como una apuesta de entretenimiento con propósito que combina experiencias personales, ciencia aplicada y experimentación real para abordar el bienestar desde una mirada práctica, humana y cercana.

Un podcast sobre bienestar integral, sin promesas milagro

In A Relationship nace de la colaboración entre Trepsi —plataforma que conecta usuarios con nutricionistas certificados— y el estudio creativo Dirty Kitchen. El resultado es un podcast que se aleja del discurso aspiracional inalcanzable y propone una visión sostenible del autocuidado.

Para Raúl Ocampo, el punto de partida es claro: “la relación más importante es la que construimos con nosotros mismos”. Desde esa premisa, el proyecto explora cómo:

  • Nos alimentamos.
  • Nos movemos.
  • Dormimos.
  • Gestionamos el estrés.
  • Nos hablamos internamente.

Más que ofrecer recetas mágicas, el enfoque está en comprender el bienestar como una relación que se cultiva día a día, con decisiones conscientes y procesos reales.

Ciencia, emociones y hábitos: el corazón del formato

Cada episodio abre una conversación honesta sobre cómo habitamos nuestro propio cuerpo. El formato integra:

  • Testimonios personales.
  • Respaldo de expertos.
  • Datos científicos aplicados.
  • Experimentos prácticos.

La propuesta entiende el bienestar como un proceso vivo, en constante construcción, donde la conexión entre emociones, hábitos y salud resulta fundamental. En lugar de culpas o castigos, el mensaje central invita a observar el cuerpo con curiosidad y conciencia.

Más de 7 millones de views y 99% de sentimiento positivo

La primera temporada logró cifras destacadas dentro del ecosistema digital en Colombia:

  • Más de 7 millones de visualizaciones.
  • 99% de sentimiento positivo.
  • Una comunidad altamente participativa.

Estos resultados consolidaron a In A Relationship como uno de los referentes de bienestar en el entretenimiento digital colombiano. Para 2026, el proyecto ya prepara su segunda temporada, apostando por ampliar la conversación y fortalecer su comunidad.

