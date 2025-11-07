Prima de Alejandra Villafañe aseguró que Raúl Ocampo le pedía el 50% de la renta a la actriz en su enfermedad

Por estos días ha sido viral la última entrevista del actor Juan Pablo Raba en su videopodcast ‘Los Hombre Si Lloran’, en la que tuvo como invitado a Raúl Ocampo, el actor samario que actualmente hace parte de MasterChef Celebrity. Uno de los momentos más conmovedores de la entrevista, fue cuando Raúl habló de la partida de quien era su pareja, Alejandra Villafañe.

Estos clips publicados por la cuenta de ‘Los Hombres Si Lloran’, tomaron bastante popularidad, aplaudiendo la forma tan bonita en la que el actor habla de Villafañe. No obstante, que volviera a resonar el nombre de la actriz no fue del agrado de la madre Alicia Villafañe. La mujer se manifestó por medio de sus redes sociales con un mensaje que contradice las afirmaciones de Ocampo:

“Queremos que sepan que...no fue tan hermoso como lo dice en todas sus entrevistas, ya dejala que descanse en paz. Nuestra niña se lo merece”

¿Qué dijo la prima de Alejandra Villafañe sobre Raúl Ocampo?

A la par, se sumó la prima de la actriz con un video donde afirma tener la autorización de la hermana de Alejandra y de la familia Villafañe para desmentir lo dicho por Raúl Ocampo en dicha entrevista. La mujer asegura que quien estuvo incondicionalmente para la actriz fue su madre, más no el actor, que solo se quedó una noche duranyrs las hospitalizaciones con ella.

De los aspectos más delicados que mencionó, esta que el actor demandó a los padres por la pensión de la actriz. Otras de sus afirmaciones, es que una de las visitas de la prima y más familiares de Alejandra, les expreso que tenía afán de editar un video, a pesar de estar enferma, porque con el pago de ese campaña iba a pagar el 50% de la renta de un casa a la que se iba mudar con Ocampo.

La actriz les había expresado con anterioridad su deseo de mudarse a un lugar más grande, pero para esto debió seguir trabajando a pesar de ya estar en quimioterapias, por lo tanto la prima expreso: “Cosa que nos pareció inaudito y cruel, mi prima por mucho tenía fuerzas para ir al baño y se estaba preocupando por cómo resolver el 50% de la renta, que para nosotros era obvio por la situación que le correspondía resolver a su pareja", añadiendo que la actriz partió desilusionada por su pareja.