Raúl Ocampo recordó uno de los momentos más emotivos con su novia fallecida: “fuimos eternos”

‘Los hombres sí lloran’ del actor Juan Pablo Raba,es un pódcast especializado en hombres, que se estrenó en junio de 2024, donde Raba ha creado un espacio íntimo y transformador. Algunas de las celebridades que han pasado en el espacio son Andrés Parra, Tatán Mejía, J Balvin Santiago Cruz; explorando temas en las entrevistas como romper silencios, temáticas profundas como la depresión, la crisis de la mediana edad, la andropausia y los traumas no resueltos.

Puede leer: Él es Jordi, el profesor más querido en redes que llegó al pódcast ‘Los Hombres sí lloran’ de Juan Pablo Raba

En su más reciente capitulo, el invitado fue Raúl Ocampo, el actor samario que actualmente hace parte de MasterChef Celebrity, logrando estar en el top 8 de la competencia. Uno de los momentos más conmovedores de la entrevista, fue cuando Raúl habló de la partida de quien era su pareja, Alejandra Villafañe.

Alejandra fue diagnosticada con cáncer. A pesar de ello, el amor se hacía presente en su hogar, enfrentando así algunas cirugías para priorizar la vida de la actriz. Lamentablemente, el 21 de octubre de 2023 falleció, siendo este un duro golpe para el actor y el resto de sus seres queridos. De hecho hace pocos días, el actor celebró el aniversario de su partida con un video en sus redes, ademas de unas tiernas palabras: "Hoy celebro tu vida como tú me enseñaste: honrando a través de acciones que me hagan sentir orgulloso y cerca de la energía del amor."

Mientras que en el podcast del actor, recordó como la situación lo hacia ir al baño a llorar desconsoladamente, para luego regresar con Alejandra y mostrar fortaleza. No obstante, uno de estos momentos lo cambió todo:

“¿Cómo le inyectas fe y esperanza a algo que no tiene tanta esperanza?, me paró de la cama y escuchó “Principe”, entonces yo me frenó y le digo amor, y no me puedo voltear porque ya tengo lo ojos aguados y me dice “¿vas a volver a llorar en la ducha?, uy perro y yo ahí empiezo a sentir todo y le digo que sí (...) Me estira las manos con la fuerza que tenía y me dice ¿lloramos juntos?“, describió el actor.

Le puede interesar: Violeta Bergonzi le contestó a Valentina Taguado la ‘gaminada’ con la que la atacó lejos de MasterChef

Mientras Ocampo narraba el emotivo momento, Juan Pablo Raba no pudo contener las lagrimas y el actor finalizó con: “Entendimos que ese momento presente era eterno, fuimos eternos, para mí ese momento duró una vida más y ahí fue como que lindo el poder de presente”.