Carolina Cruz, de ‘Día a día’, agradeció a Dios por Lincoln Palomeque, ¿de qué se trata?

‘Día a Día’ es el programa matutino emblemático de Caracol Televisión, que desde su estreno en 2001 se ha consolidado como el compañero inseparable de los hogares colombianos. Bajo la conducción de figuras tan queridas como Catalina Gómez, Carolina Cruz, Carolina Soto e Iván Lalinde, el matutino combina entretenimiento, entrevistas exclusivas con las estrellas del momento, recetas de cocina y consejos de salud.

Cruz desde hace varios años ha logrado destacarse dentro del programa de entretenimiento llegando a convertirse en una de las más queridas por parte los televidentes. Tal visibilidad adquirida en la televisión colombiana ha llegado a sus redes sociales, donde termina siendo bastante activa alcanzando los más de cinco millones de seguidores.

En medio de una de sus más recientes publicaciones la presentadora de ‘Día a día’ llamó la atención luego de que le terminara agradeciendo a Lincoln Palomeque por estar presente para sus hijos cuando en ocasiones ella no logra hacerlo: “La importancia de ser un buen equipo. Por mi trabajo para mí es imposible ver a Mati en sus partidos, gracias a Dios Lincoln Palomeque puede hacerlo y compartimos la dicha de verlos en sus momentos más importantes”, fueron las declaraciones que añadió Carolina Cruz, acompañadas un corto video que fue primeramente compartido por Lincoln, donde muestra su emoción por el talento de su hijo en el baloncesto.

A pesar de que llevan ya varios años juntos y ambos cuentan con sus respectivas parejas para ambos lo más importante son sus hijos, buscando priorizarlos más allá de sus proyectos y compartiendo varios momentos juntos a ellos.

¿Cuántos hermanos tiene Carolina Cruz?

Carolina Cruz, la reconocida presentadora de Día a Día, tiene un único hermano llamado Iván Darío Cruz, a quien ella y su familia llaman cariñosamente “Bulito” o “El Nene”. Iván Darío, quien se graduó como administrador de empresas, ha sido un pilar fundamental en la vida personal y profesional de la modelo, llegando a desempeñarse como gerente general de su compañía de accesorios y belleza. Aunque reside en Estados Unidos desde hace varios años junto a su esposa y sus hijos, mantiene una relación sumamente cercana con Carolina y su madre, Luz María Osorio.