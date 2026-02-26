Nicolás Arrieta, de ‘La casa de los famosos’, habló de su lucha con las drogas, “estaba vuelto nada”

‘La casa de los famosos’ es un ‘reality’ de convivencia que sigue presente en las noches del Canal RCN con su tercera temporada, donde han sido varios los participantes quienes han dado de que hablar con sus historias de vida, pero también con sus declaraciones. Uno de los más recientes eliminados fue Nicolás Arrieta, quien se perfilaba como uno de los ganadores del programa de entretenimiento.

La salida de Arrieta terminó siendo una sorpresa para los televidentes quienes aseguraron que todo se trató de una estrategia por parte del canal, pues el cariño por parte del público fue evidente. Luego de su salida y como es costumbre los exparticipantes hacen parte de diferentes medios de comunicación, donde se encargan de revelar varios detalles con respecto a su experiencia dentro de ‘La casa de los famosos’.

En medio de una entrevista con ‘Los impresentables’, Arrieta confesó que la última vez que consumió drogas fue antes de ingresar a ‘La casa de los famosos’, es decir, sobre el 10 enero refiriéndose a cómo logró llevar esta situación dentro de la casa: “Cuando me llevaron al hotel estaba vuelto nada (...) Yo no llevo la cuenta porque cuando te cierras a contar y llevo tantos días, es un día a la vez. Yo estoy limpio, pero me dices una fecha como desde la entrada de la casa hasta ahorita y no he consumido (...) Me sorprende que no tenga abstinencia, claro son los estimulos que hacen, estás jodiendo con unos haciendo una prueba, de distraes completamente del mundo“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Nicolas Arrieta, de ‘La casa de los famosos’.

¿Cuál es el premio para el ganador de ‘La casa de los famosos’?

Para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia (2026), el premio mayor se mantiene en la jugosa suma de 400 millones de pesos. Este monto será entregado a la celebridad que logre ganarse el corazón del público y apague las luces de la casa tras superar los más de cuatro meses de encierro. Es importante tener en cuenta que, debido a la ley de ganancias ocasionales en Colombia, al ganador se le descuenta un porcentaje de impuestos (aproximadamente el 20%), por lo que la cifra neta que recibirá en su cuenta bancaria será de unos 320 millones de pesos. Participantes como Juanda Caribe, Marilyn Patiño y Alejandro Estrada ya han manifestado que, de ganar el maletín, destinarían el dinero a proyectos sociales, fundaciones personales o inversiones familiares, lo que aumenta la expectativa entre los televidentes que votan cada semana a través de la plataforma ViX.