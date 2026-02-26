¿Vuelve a Caracol? Flavia Dos Santos consiguió nuevo e importante trabajo; Cartagena la recibirá

Flavia Dos Santos, de origen brasileño, se ha consolidado como una de las personalidades públicas más apreciadas en Colombia, gracias a la manera en que ha llevado su experiencia como psicóloga sexual a diversos espacios de entretenimiento, entre ellos el programa Día a Día de Caracol Televisión y el desaparecido Agenda en Tacones de Blu Radio; y ahora en Mujeres Sin Filtro de RCN. Justamente, ella sorprendió al mostrar el nuevo trabajo que le salió en uno de los eventos más importantes de la industria del entretenimiento en el país.

La organización de los Premios India Catalina de la Industria Audiovisual ha confirmado que la carismática psicóloga y sexóloga Flavia Dos Santos será la encargada de conducir la 42ª edición del certamen. Dos Santos compartirá el escenario con la experimentada presentadora María José Barraza, en una ceremonia que promete ser un hito para la televisión y las narrativas digitales en la región.

La elección de Flavia Dos Santos, de origen brasileño y con más de dos décadas de trayectoria en los medios colombianos, no es casualidad. Este año, Brasil se destaca como el País Invitado de Honor, y la participación de Flavia actúa como el vínculo perfecto para celebrar la hermandad cultural y el intercambio creativo entre ambas naciones durante la gran noche de la industria.

La edición 2026 de los India Catalina se adapta a los nuevos tiempos. Por primera vez, la gala abrirá espacio formal a formatos emergentes y tendencias de consumo digital, con categorías que incluyen:

Contenidos sostenibles: Reconociendo la producción responsable.

El auge del Vodcast: Premiando tanto la calidad conversacional como el favoritismo del público.

Narrativas verticales: Nuevas estatuillas para series de ficción y cortometrajes diseñados para dispositivos móviles.

“Esta evolución de las categorías refleja una industria audiovisual en constante transformación, donde el podcasting y las redes sociales ya reclaman su lugar en la excelencia narrativa”, señalaron fuentes de la organización.

¿Cuándo son los Premios Insia Catalina?

La ceremonia de premiación tendrá lugar el próximo 18 de abril de 2026 en el emblemático marco de la Plaza de la Aduana, en Cartagena. Para quienes no se encuentren en la ciudad amurallada, la gala contará con una cobertura masiva a través de la señal de TNT y los canales regionales, garantizando un alcance continental para celebrar lo mejor del talento iberoamericano.

¿A qué se dedica el esposo de Flavia Dos Santos?

El diplomático brasileño Julio César Gomes Dos Santos es el esposo de Flavia Dos Santos, hombre que actualmente tiene 83 años y quien le lleva 32 calendarios a ‘Fla’; mismo con el que trajo al mundo a sus dos mayores alegrías, sus hijos Guillermo y Leticia.

Esta familia de cuatro ha sufrido momentos de alegría y adversidad, uno de ellos hace más de una década, tiempo en el que Dos Santos enfrentó una dura batalla contra el cáncer de seno, algo de lo que habló en entrevista para PUBLIMETRO COLOMBIA.

“Yo no podía creer que el cáncer era algo que me pudiera tocar a mí. En mi familia habían tenido ningún tipo de cáncer, ni siquiera de piel, que es una enfermedad común en Río de Janeiro por cuenta del sol. Me impactó mucho; yo creo que fue incluso un impacto para todas las mujeres de mi familia”, expresó al diario gratuito más grande del mundo.