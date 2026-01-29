Carolina Cruz aclaró si se va de Día a día tras fuertes rumores, ¿nueva despedida?

‘Día a día’ es uno de los programas de entretenimiento más conocidos del país, pues desde hace más de 10 años se ha encargado de acompañar las mañanas de los televidentes, alcanzando así una amplia acogida por sus contenidos, pero también por el grupo de presentadores con los que cuenta, siendo precisamente, Catalina Gómez, Carlos Calero, Carolina Soto, Iván Lalinde y Carolina Cruz.

Desde hace varios años, Cruz ha vinculado su carrera como presentadora a otras facetas como lo son la de empresaria, modelo y creadora de contenido, alcanzando así una amplia visibilidad. Aunque en pasadas apariciones deja claro que su camino no ha sido sencillo, lo cierto es que busca cumplir a cabalidad con cada uno de sus proyectos, demostrando su pasión por estos roles.

En medio de una dinámica de preguntas a través de su cuenta de Instagram y con el fin de estar mucho más cerca de sus fanáticos, Carolina Cruz respondió de manera contundente al supuesto rumor sobre su salida de ‘Día a día’: “Muchas veces me entero de cosas que ni yo sabía”, fueron las declaraciones que añadió la presentadora de Caracol, dejando ver que estas declaraciones están infundadas, pues en varias ocasiones demuestra su emoción por seguir siendo parte del matutino, pues más allá de ser un trabajo se convirtió en una familia, construyendo fuertes lazos con varios de los presentadores.

Cabe resaltar que con el paso de los años el equipo de presentadores de ‘Día a día’ se mantiene, a pesar de los cambios que han atravesado varias de las producciones de Caracol Televisión, dejando ver que el resultado a nivel de audiencias también termina siendo positivo.

Carolina Cruz tomada de las redes sociales de Carolina Cruz

¿Cuál es la enfermedad que padece el papá de Carolina Cruz?

Carolina Cruz hace pocos meses confesó que su papá padece Alzheimer, enfermedad que no termina siendo sencilla de afrontar aún más cuando la presentadora reside en Bogotá, mientras que padre seguiría en su natal Cali. A pesar de ellos, la tulueña en pasadas entrevistas aseguró que busca estar al pendiente de él y brindarle su cariño, ya que su hermano, Iván, desde hace varios años decidió radicarse en Estados Unidos con su familia.

Aunque son pocas las ocasiones en las que la presentadora de ‘Día a día’ suele referirse a temas muy privados, recientemente la conductora aprovechó unas horas de descanso para realizar una dinámica de preguntas, donde uno de sus seguidores no dudó en indagar como avanza la salud de su padre.