Carolina Cruz y Lincoln Palomeque vivieron especial momento y sin Jamil Farah

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque durante varios años fueron una de las parejas más estables de la farándula nacional contando con una amplia acogida en redes sociales. Sin embargo, para el año 2022 y en medio de toda una serie de rumores las figuras confirmaron su separación tras más de ocho años juntos y dos hijos, Matías y Salvador. Ahora, luego de más de tres años tomando caminos diferentes, la expareja ha buscado llevar la mejor relación todo por el bienestar de sus pequeños quienes son lo más importante para ambos.

Aproximadamente dos años después de su separación, Carolina volvió a encontrar el amor en Jamil Farah, un piloto que se robó su corazón y con quien tiene una diferencia de edad de 12 años, donde la presenadora es la mayor. A pesar de ello, esto no ha sido impedimento para que sigan viviendo su amor y que a través de sus redes sociales demuestren lo enamorados que están.

En medio de pasar tiempo de calidad como pareja, Cruz no hace a un lado el amor por sus hijos, quienes son su sueño cumplido y por ende, lo más importante para ella. Durante una de sus más recientes apariciones, Carolina Cruz y Lincoln Palomeque se dejaron ver juntos celebrando el cumpleaños de su hijo menor, Salvador, situación que se ha convertido en una tradición a pesar de estar separados y con el fin de que sus hijos puedan sentir el amor de ambos y por ende, vivir estos momentos especiales juntos.

“Mi versión favortia es y será siempre estar para ellos. Gracias Dios por uno más (...) Verte feliz (...) El cumple de Salva es el 19 pero quería que se lo celebraramos hoy para que pudiera estar su mejor amigo, Santiago”, fueron algunas de las declaraciones expuestas por parte de Carolina Cruz, de ‘Día a día’, las cuales estuvieron acompañadas de un emotivo video en el que Cruz y Palomeque están junto a sus dos hijos cantandóle el cumpleaños a Salvador y demostrando la excelente relación con la que cuentan.

¿Carolina Cruz, de ‘Día a día’, planea demandar a famosa revista?

Carolina Cruz, en medio de sus diferentes apariciones a través de las redes sociales, buscó estar mucho más cerca de sus seguidores, tanto así que decidió realizar una dinámica de preguntas sobre aquellas dudas que aún tenían con respecto a su trabajo y a su vida. Una de las que se destacó tuvo que ver, precisamente, si tomaría acciones legales con la revista que publicó el mencionado video que generó polémica por su aspecto físico.

Ante el hecho y de manera contundente, la presentadora de ‘Día a día’ negó esta posibilidad, dejando claro que todo se trató de ángulos, pero también de una situación natural como lo es el paso de los años en el cuerpo: “Un mal día, un mal ángulo, una pésima luz, el cansancio, la edad. La vida no pasa nada”.