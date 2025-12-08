Carolina Cruz no pudo evitar la tristeza al no poder pasar la Noche de Velitas con sus hijos; “No es fácil”

La vallecaucana Carolina Cruz es una de las presentadoras más queridas en tierras cafeteras, entre otras cosas por estar frente a uno de los programas más vistos de Caracol TV: ‘Día a Día’. Más allá de su trabajo en la pantalla chica, la vida personal de Cruz despierta gran interés en miles de personas, mismos que quedaron totalmente conmovidos con el mensaje que le dejó a sus hijos tras no poder celebrar el Día de Velitas con sus dos hijos.

A pesar que terminaron su relación en marzo de 2022, ‘Caro’ y Lincoln Palomeque, mantienen una cercanía basada en el respeto en procura de brindarle lo mejor a sus ‘retoños’, Matías y Salvador; niños que en estas vacaciones de diciembre están pasando tiempo de calidad con su ‘papito’, mientras su mamá está cumpliendo importantes compromisos en el exterior.

Carolina Cruz y su hijo Instagram

El ser figura pública le ha permitido a Carolina extender su labor a otras latitudes del globo, siendo embajadora de muchas marcas; precisamente España, especialmente Barcelona, ha sido su casa en los últimos días, territorio en el que prendió Velitas sola, pero con una gratitud enorme por lo que será el 2026, algo que dejó en claro con un emotivo mensaje.

“Todo me imaginé en la vida menos estar hoy, aquí, prendiendo velitas y dándole las Gracias a DIOS por tantas bendiciones y oportunidades para mi familia, para la gente que amo y para mi en este 2025. La vida me ha enseñado que vivir en DIOS, con Gratitud e infinita Fe, es y será el camino. No se pierdan en la última foto, la luna que estoy viendo en estos momentos”, expresó.

Pero estas no fueron las únicas palabras que dejó Cruz, ya que en una de sus historias le mandó un mensaje desde la lejanía a sus ‘polluelos’: “Cuando viajo y me alejo de ellos, me cuesta un montón tomar la decisión de aceptar. No es fácil cuando soy una mamá tan presente, pero también entendí que mis logros y mis oportunidades me ayudan a cumplir los sueños de los que más amo”.