Padre Chucho reveló que recibió los Santos Óleos antes de una delicada cirugía que lo dejó en silla de ruedas

La reciente aparición de Jesús Hernán Orjuela, conocido popularmente como el Padre Chucho, en silla de ruedas y con un brazo en cabestrillo generó inquietud entre fieles y seguidores en redes sociales. Las imágenes del sacerdote oficiando la eucaristía en esas condiciones despertaron múltiples preguntas sobre su estado de salud, situación que él mismo aclaró durante su participación en el programa La Red.

El religioso, reconocido por su cercanía con la comunidad católica en Colombia, explicó que el inicio de 2026 ha estado marcado por complicaciones médicas que lo obligaron a someterse a varias intervenciones quirúrgicas.

¿Qué tiene el Padre Chucho?

Todo comenzó cuando detectó una pequeña masa que, con el paso del tiempo, empezó a crecer de forma preocupante. Aunque en un principio no le dio mayor importancia, los exámenes clínicos y el tamizaje para descartar cáncer encendieron las alertas y llevaron a los especialistas a recomendar una cirugía urgente.

Ante la premura del procedimiento, el sacerdote decidió asumir la operación de manera particular, al no poder esperar los tiempos del plan de salud religioso. Con el apoyo de su familia logró reunir los recursos necesarios y el pasado 9 de febrero ingresó al quirófano para una intervención que implicaba riesgos considerables. “Me dijeron que el riesgo era la muerte”, confesó, revelando además que antes de la cirugía recibió los Santos Óleos, un momento que describió como profundamente significativo desde lo espiritual.

Durante la operación, que se extendió por cerca de dos horas y media, vivió un episodio que interpretó como un gesto providencial. Según relató, el especialista le comunicó que no le cobraría honorarios por el procedimiento, lo que lo conmovió profundamente: “A punto de estar dormido yo empecé a llorar ahí… y me dice: ‘Esto viene de Dios y yo no le voy a cobrar nada’”.

La mayor preocupación se disipó días después, cuando los resultados de la biopsia confirmaron que la masa era benigna. La noticia fue recibida con alivio tanto por el sacerdote como por sus seguidores, quienes habían seguido de cerca su evolución tras verlo en silla de ruedas y con cabestrillo durante sus celebraciones litúrgicas.

En medio de su proceso de recuperación, el Padre Chucho continúa celebrando la eucaristía y agradeciendo por la mejoría en su salud. Su testimonio ha estado marcado por la fe y la gratitud, asegurando que esta experiencia fortaleció su convicción espiritual y su compromiso pastoral, mientras avanza de forma gradual hacia su recuperación total.