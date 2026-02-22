Falleció exparticipante de ‘La voz kids’ en complejo accidente de tránsito

‘La Voz Kids’ es el concurso de talento infantil más querido de la televisión nacional, producido por Caracol Televisión. El programa ofrece a niños y jóvenes de entre 6 y 15 años la oportunidad de brillar en el famoso “diamante”, iniciando con las emocionantes audiciones a ciegas donde los entrenadores liderados históricamente por el icónico Andrés Cepeda giran sus sillas basándose únicamente en la voz. Acompañados por la carismática presentación de Laura Tobón e Iván Lalinde,

Le puede gustar: Padre Chucho confesó que fue sometió a tres cirugías de urgencia, “estudios de tamizaje, de cáncer”

Desde su inicio han sido varios los niños y jóvenes que han logrado destacarse durante el programa debido a su talento a nivel vocal y por supuesto, por la personalidad con la que cuenta. Siendo este el caso de Nicole Valeria Vargas Gómez, quien hizo parte del programa en el año 2019, hecho que marcó su vida, ya que terminó siendo un sueño cumplido para ella y su familia.

Sin embargo, sobre las horas de la mañana de este 22 de febrero se conoció el fallecimiento de la exparticipante de ‘La voz kids’ junto a un hombre de al parecer, 43 años de edad con quien se encontraba en aquel momento. De acuerdo con las primera versiones debido al fuerte impacto murieron al instante.

El hecho que tuvo lugar en el sector El Solar, en la jurisdicción de Circasia en Armenia, se habría producido mientras que Nicole y el hombre, al parecer, intentaran cruzar la vía con el fin de subirse al carro que los estaba esperando en la otra calzada, sin embargo, el accidente sigue siendo materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes, pues el carro que lo embistió huyó el lugar.

Luego de participar en ‘La voz kids’ la joven siguió adelante con sus estudios profesionales, estando actualmente en la universidad y vinculando esta actividad con su trabajo como impulsadora de una marca de licores.