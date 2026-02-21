Padre Chucho confesó que fue sometió a tres cirugías de urgencia, “estudios de tamizaje, de cáncer”

Jesús Hernán Orjuela, conocido popularmente como el padre Chucho, es uno de los sacerdotes más mediáticos y queridos de Colombia, saltando a la fama gracias a su carisma y su participación en programas de televisión como ‘Muy Buenos Días’ del Canal RCN. Además de su labor pastoral en la parroquia del barrio Castilla en Bogotá, se ha destacado por liderar multitudinarias misas de sanación y por organizar peregrinaciones religiosas a Tierra Santa que suelen atraer a cientos de fieles.

Le puede gustar: “Yo no puedo creer”: Expresentadora de RCN aclaró la verdad tras acusaciones de que sus hijos son Therian

Todos los domingos son cientos los feligreses quienes llegan a la localidad de Kennedy para así asistir a la misa del Padre Chucho, demostrando así la confianza y la fe que sienten por su iglesia y las palabras que profesa. Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención tuvo que ver con que el sacerdote dio la misa en una silla de ruedas, situación que generó preocupación entre los asistentes e incluso varios videos se viralizaron a través de las redes sociales, ocasionando mayores dudas frente a este tema.

Tanto así que el programa ‘Lo sé todo’ buscó al Padre Chucho para conocer de primera mano todos los detalles con respecto a su salida en silla de ruedas: “Tuve una hernia en el abdomen y desafortunadamente por no tener los cuidados preventivos me volvió a aparecer, esta era una cirugía de urgencia porque esto se puede encarcelar. Busqué al seguro, pero con la crisis que hay en el Sistema de salud en Colombia, tenía que ir a comité a aprobar, pero había un riesgo.

Además me apareció una masa aquí en el hombro, me hicieron los estudios de tamizaje, de cáncer, pero era urgente retirarlo, fueron tres cirugías. Fue el abdomen tuvieron que cortar aquí y aquí en la espalda para cortar la masa el mismo día (...) Dios me permite hoy pasar por la limitación, esto fue la patología, pero el doctor que tiene la experiencia dice que todo está bien y el dolor si es muy fuerte del abdomen (...) Una persona apareció y me dijo hágalo ya, yo lo voy a ayudar. Cuando llegué a la clínica estaba pago y mi familia era la que iba a pagar, ya está pago, yo creo en los arcángeles (...) Es un milagro (...) Creo que Colombia necesita mirar a Dios“, fueron las declaraciones expuestas por parte del Padre Cucho.