“Sentí el infierno”: Padre Chucho habló del intento de secuestro que vivió

Jesús Hernán Orjuela, más conocido como el padre Chucho, es un sacerdote católico colombiano muy conocido, ganó amplia popularidad luego de su participación en programas de entretenimiento y por la producción y religiosos dentro de la parrilla televisiva colombiana con su enfoque en la sanación y la fe.

Hace pocos días el padre Chucho generó preocupación entre quienes lo conocen, tras dar a conocer que pensó que perdería la vida luego de que seis hombres se bajaran de un carro y comenzaran a disparar. En medio de la preocupación y del miedo que sintió en aquel momento, aseguró que Dios los protegió.

Luego de algunos días de lo ocurrido, el padre Chucho volvió a aparecer a través de sus redes sociales para relatar el hecho de una manera mucho más tranquila y por supuesto, agradeciendo a Dios porque la situación no pasó a mayores:

“Me intentaron secuestrar… Quiero contarles lo que me pasó, fui invitado por partes comunidades, fue a cumplir una misión de ayudar a mi iglesia en Quevedo (...) El pasado martes viajé en la tarde, salieron para Guayaquil, después de tres horas de recorrido 10:20 pm. Me vino una moción del espíritu, pensar en la muerte es sabiduría (...) No tenía en mi corazón lo que podía pasar (...) Le expliqué la maniobra que podría hacer con el carro, él me recibió la instrucción (...) Un milagro del cielo (...) Pasó una camioneta con cinco personas en el platón tapadas yo sentí la muerte.

Sentí el infierno, quiero borrar de mi mente y mi corazón, en cuestión de segundos frenaron y atravesaron la camioneta, se quitaron las capas y empezaron a disparar contra nosotros. En ese momento, solamente en cuestión de segundos, pensé en mi familia, en ustedes y le expliqué a Dios que no quería verme en esa muerte tan violenta, abrí la puerta para lanzarme, no teníamos escapatoria.

El conductor retrocedió, giró el carro y metió el acelerador a más de 140 km, sentíamos las balas y 4 km encontramos una patrulla de la policía de Ecuador, inmediatamente reaccionaron, vino todo el refuerzo y regresamos a Guayaquil (...) Aquí estoy (...) Creo en Dios y entiendo que me da una oportunidad para llevar su evangelio y pensar en todas las personas que están siendo secuestradas, asesinas de una manera cruel sin compasión", fueron de las palabras del padre Chucho recibiendo así un sinfín de comentarios de apoyo y cariño por parte de sus fans.