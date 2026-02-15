El Padre Chucho tiene con el credo en la boca a sus feligreses al dar misa en silla de ruedas; ¿Qué le pasó?

Dentro de los nombres más reconocidos de la iglesia colombiana resalta el de Jesús Hernán Orjuela, uno de los sacerdotes más queridos del país, no solo por su labor como clérigo, también por sus apariciones en televisión con su propio programa que llevaba por nombre ‘Cura para el alma’, que era transmitido por RCN. Justamente este hombre generó conversación recientemente luego que se le viera en una de sus eucaristías en silla de ruedas.

Para julio de 2024, ‘El Padre Chucho’, sorprendió a sus miles de seguidores al revelar que saldría de Colombia para los Estados Unidos en procura de cuidar su vida tras varias amenazas recibidas, algo que dio a conocer al medio ‘La Red Viral’, en el que expresó: “Todos saben ciertamente que tuve amenazas. Si podemos creer y cuidar una vida que Dios nos ha dado. (...) No le tengo miedo a entregar mi vida, por la vida de otros, a eso no le tengo miedo. Pero si quiero cuidar la vida del cielo a los demás, si la podemos cuidar, la tenemos que cuidar”

Precisamente varios de los feligreses que asisten a sus masivas misas en Bogotá, quedaron totalmente en vilo luego que se viralizaran varios videos de él en silla de ruedas, todo esto mientras daba la palabra del señor. Muestra de esto fue el clip publicado por la usuaria de TikTok ‘@jefesamo’, quien mostró la actual situación del sacerdote, publicación que rápidamente sobrepasó el millón de reproducciones.

Para calma de quienes están preocupados, ‘El Padre Chucho’ decidió hacer uso de esta silla de ruedas para llevar a cabo de la mejor manera su cuidado postoperatorio, debido a que recientemente se sometió a una intervención de la que no se conocen muchos detalles; eso sí, muchos de sus seguidores le mandaron emotivos mensajes para su pronta recuperación.

“Que papito Dios pase su mano sanadora y restaure todo su cuerpo físico y espiritual”, “Por eso solo estaba habiendo misa los domingos”, “Deseo con todo mi corazón que tenga una pronta y buena recuperación”, “Él es un gran ser humano y mi Dios lo va a ayudar a recuperarse”, y “Espero que Dios lo cubra con su manto”, fueron algunas de las reacciones.

Por si usted no lo sabía, El Santuario Diocesano de la Divina Misericordia, donde ejerce funciones Orjuela queda ubicado en la carrera 78 #7f-20, en Bogotá.

