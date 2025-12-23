Padre Chucho enfrenta líos con su iglesia en Bogotá, ¿de qué se trata?

Jesús Hernán Orjuela, más conocido como el padre Chucho, es un sacerdote católico colombiano muy conocido, ganó amplia popularidad luego de su participación en programas de entretenimiento y por la producción y religiosos dentro de la parrilla televisiva colombiana con su enfoque en la sanación y la fe.

Le puede gustar: Este sería el novio de la hija menor del presidente Gustavo Petro; compartieron video juntos

Con el paso de los años son cientos los feligreses que asisten a la iglesia del padre Chucho en Bogotá, la cual se encuentra ubicada en el barrio Castilla, en la localidad de Kennedy, donde buscan encontrar paz, fe y una comunicación mucho más cercana con Dios. Sin embargo, los problemas están presentes para el sacerdote.

Pues durante el fin de semana, antes de Navidad, en redes sociales circularon videos en los que se denuncian como los asistentes a la iglesia del Padre Chucho, arrojan basura al suelo constantemente y no parquean sus vehículos en los lugares correspondientes, lo que ha desatado la molestia de los residentes de este sector, ya que muy cerca está ubicado un parque infantil lo que genera aún más molestia en la comunidad.

De acuerdo con la información mencionada por ‘Colombia Oscura’ en uno de los testimonios se expuso: “Quiero hacer esta denuncia sobre la gente que asiste a las misas de la iglesia del Padre Chucho: dejan absolutamente todo con basura, y no les basta que se parqueen en cualquier lado, sino que también todo lo que consumen lo botan en el piso, además todo lo tiran al lado de un parque que es para niños”.

Tal situación tendría mucho que ver con que las eucaristías brindadas se realizan al aire libre, es decir, en el parque y contando con mayor afluencia durante estas fechas de fin de año y fechas religiosas importantes. Lo cierto es que esta situación ha causado gran molestia en los residentes y hasta el momento se desconoce si el Padre Chucho tomó acciones contundentes frente a este tema.