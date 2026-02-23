¿Ahora es ‘therian’? J Balvin apareció en redes disfrazado de lobo y generó reacciones en redes

J Balvin se unió a la tendencia de los 'Therian'

El cantante colombiano J Balvin volvió a generar conversación en redes sociales tras aparecer con una máscara y patas de lobo como parte de la promoción de su nueva canción, una puesta en escena que rápidamente fue relacionada por usuarios con la tendencia de los llamados “therians”.

El look, que mezclaba estética animal y performance visual, provocó reacciones divididas, mientras algunos lo tomaron con humor, otros lo vincularon con la cultura digital que ha ganado visibilidad en plataformas como TikTok.

La estrategia, fiel al estilo del artista paisa de jugar con lo visual y lo conceptual, terminó convirtiéndose en tendencia y abrió nuevamente el debate sobre qué son realmente los therians y por qué este fenómeno se ha vuelto tan comentado en internet.

¿Qué son los therians?

Desde el contexto cultural y psicológico, los therians son personas que sienten una identificación simbólica o espiritual con un animal. Esto no implica necesariamente que crean ser literalmente un animal, sino que adoptan rasgos, estéticas o formas de expresión vinculadas a esa conexión.

En la mayoría de casos, se trata de una subcultura digital que se expresa a través de accesorios como máscaras, colas, orejas o movimientos corporales que evocan comportamientos animales, especialmente en videos y comunidades online.

Especialistas señalan que no debe confundirse automáticamente con un trastorno psicológico, ya que muchas veces está relacionado con procesos de identidad, creatividad y pertenencia, sobre todo en adolescentes y jóvenes.

¿Por qué es tendencia en redes sociales?

El auge de los therians está estrechamente ligado al crecimiento de comunidades digitales en plataformas como TikTok, donde la estética, el performance y las identidades simbólicas tienen gran visibilidad.

Las redes sociales han permitido que estas expresiones se normalicen como parte de nuevas tribus urbanas digitales, similares a otras subculturas juveniles que históricamente han surgido en internet.

Además, el algoritmo favorece contenidos llamativos y performativos, lo que ha impulsado que videos relacionados con máscaras, movimientos animales y narrativas de identidad se vuelvan virales.

En el caso de J Balvin, muchos usuarios interpretaron su aparición con estética de lobo más como una estrategia creativa de promoción que como una referencia directa al fenómeno therian.