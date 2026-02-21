“Viva Petro en esta mondá”: Jóvenes Therians se vuelven virales al defender a Gustavo Petro y el salario mínimo

Gustavo Petro Urrego es un economista y político colombiano que actualmente se desempeña como el Presidente de Colombia para el periodo 2022-2026. Es reconocido por ser el primer mandatario de tendencia progresista y de izquierda en la historia moderna del país, llegando al poder bajo la coalición del Pacto Histórico.

El pasado 13 de febrero, el Consejo de Estado suspendió el decreto con el que la Administración Petro aumentó el Salario Mínimo para 2026 en un 23,7%; decisión que llevó al presidente a replantear este aumento y por supuesto, la reacción por parte de los ciudadanos no se hizo esperar, pues hace pocos días se presentaron varias movilizaciones en favor del salario mínimo vital.

En medio de las mismas fueron varios los detalles que llamaron la atención en apoyo al presidente Gustavo Petro y cada uno de sus ideales. Sin embargo, quienes tampoco pasaron de largo fueron los therian, quienes son adolescentes que se “autoperciben” como zorros o perros y por ende, actúan de tal manera. Tal tendencia ha tomando mayor fuerza en los últimos días generando varias opiniones entre los ciudadanos sobretodo de molestia e inconformismo.

Uno de los videos que se ha viralizado es el de uno jóvenes therian que llevan sus respectivas máscaras y demás accesorios durante la marca en apoyo a Gustavo Petro, en el que aseguran: “Vamos therian, vamos therian. Viva Petro en esta mondá. Estamos pidiendo que...” Ante el mencionado varias las risas, pero también la preocupación por los usuarios no se hizo esperar añadiendo: “Votar por Petro es votar por la destrucción del ser humano”, “Por Dios lo que ha hecho Petro en la juventud”, “Lo dije desde un principio los therian apoyan al criminal”. Cabe resaltar que varios usuarios aseguran que el protagonista del clip sería Culotauro, un creador de contenido, comediante y exparticipante de ‘La casa de los famosos’.

¿Abrirán escuela para los therians?

Se conoció que ahora abrirán un colegio para los jóvenes que se identifiquen de esta manera. Según lo mencionado la escuela tendrá sede en Argentina “‘Fyrulais’, Escula Therian, aprende a caminar, comportarte, saltar y ladrar como tu animal therian. Te enseñamos a comunicarte con gruñidos, aullar y emitir sonidos con tu animal. Su consulta no molesta, gua, gua, gua”.

La mencionado información causó rechazo y sorpresa a través las redes sociales, dejando claro que termina siendo una tendencia absurda y sin sentido, además que no deja nada bueno para los jóvenes en medio de la etapa por la que están atravesando.