J Balvin preocupa a sus seguidores tras revelar problema de salud luego de los premios Grammy

En los últimos días, J Balvin encendió las alarmas entre sus seguidores luego de revelar que atraviesa un quebranto de salud tras su paso por la más reciente edición de los Premios Grammy, realizada el domingo 1 de febrero. El artista paisa asistió a la gala acompañado de su pareja, la modelo argentina Valentina Ferrer, con quien acaparó miradas en la alfombra roja y durante la ceremonia.

Sin embargo, horas después del evento, el cantante utilizó sus redes sociales para contar que no se encontraba en óptimas condiciones físicas. A través de su cuenta de Instagram, donde suma cerca de 50 millones de seguidores, Balvin habló con franqueza y su habitual sentido del humor sobre el malestar que lo obligó a bajar el ritmo y cancelar algunas actividades recientes.

El intérprete explicó que se trató de una intoxicación, aunque prefirió no entrar en detalles sobre su origen ni ofrecer un diagnóstico médico específico. “Me intoxiqué y estaba aprovechando esta luz para decirles que, aunque esté enfermo, me veo bello”, dijo entre risas, dejando claro que se encuentra enfocado en su recuperación desde casa.

Las reacciones no se hicieron esperar. Miles de fanáticos inundaron sus publicaciones con mensajes de apoyo, muestras de cariño y deseos de pronta mejoría, destacando la cercanía del artista al compartir un momento vulnerable con su audiencia.

¿J Balvin y Bad Bunny cantarán juntos?

Mientras avanza su recuperación, Balvin también confirmó una noticia que ilusionó a sus seguidores: su presencia en el Super Bowl LX, que se celebrará el próximo domingo 8 de febrero en Santa Clara, California. El colombiano asistirá para acompañar a Bad Bunny, quien estará a cargo del show principal del evento deportivo más visto del mundo.

En declaraciones a medios durante su llegada a los Grammy, Balvin aseguró que su presencia responde al respeto, orgullo y admiración por el impacto cultural que ha logrado el artista puertorriqueño. Este gesto también ha sido interpretado como una señal de reconciliación pública entre ambos músicos, luego de varios años marcados por rumores de distanciamiento dentro de la escena urbana.