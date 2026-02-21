Los Therians llegaron a TransMilenio y así reaccionaron varios usuarios

El Sistema Integrado de Transporte, más conocido comoTransMilenio es uno de los mecanismos más utilizados en Bogotá por los usuarios, quienes ven en este una salida en ocasiones rápida para llegar a sus respectivos destinos. Sin embargo, uno de los factores que termina generando molestia entre los pasajeros es, precisamente, la falta de cultura que tiene muchos los de ciudadanos que a diario usan este medio de transporte.

En las últimas semanas una tendencia, sin duda se ha tomado las calles de la capital colombiana se trata de los los Therians, son adolescentes que se “autoperciben” como zorros o perros y por ende, actuán de tal manera.

Tal situación ha generado sorpresa, pero también inconformismo entre los ciudadanos quienes critican este tipo de comportamientos e incluso sacan a flote la educación dada por algunos padres. Si bien, los diferentes videos que se han viralizado han tenido lugar en las calles de la capital, uno de los más recientes se dio en un TransMilenio.

De acuerdo con el video difundido el hecho tuvo lugar en la Estación Calle 34, donde tres jóvenes se suban evadiendo el pasaje y con sus respectivas máscaras, gateando y realizando diferentes movimientos. Tal actitud llamó la atención los ciudadanos quienes no dudaron en grabar este momento mientras que los hombres siguieron recorriendo la respectiva estación.

Luego de compartir el video fueron varios los comentarios por parte de diferentes usuarios quienes añadieron: “Esto ya es surreal a lo bien, que le está pasando a la gente y a la sociedad“. ”Son humanos para colarse en el transporte y son transformados mentalmente para fingir ser animales”. “Esta gente se está haciendo daño en las manos y el cuerpo y no se dan ni por enterados”, son algunos de los comentarios expuestos en la red social X.