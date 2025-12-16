J Balvin confesó que por poco sufre un infarto durante su concierto en Medellín

J Balvin es un conocido artista del género urbano, quien cuenta con un amplio camino en la industria del entretenimiento. Si bien, durante varios años estuvo alejado de los escenarios, lo cierto es que en este 2025 regresó a Colombia para mostrar su talento y recordar varios de sus grandes éxitos.

Su primer concierto tuvo lugar en Medellín el pasado 29 de noviembre del 2025, contando con más de 15 invitados, quienes dieron de que hablar en cada una de sus apariciones y por supuesto, con su talento. Si bien, el segundo concierto tuvo lugar en Bogotá el pasado 13 de diciembre, siendo también todo un éxito, no todo terminó siendo color de rosa para el artista, pues recientemente J Balvin confesó que sufrió un infarto antes de su concierto en Medellín.

“A mí me dio un infarto en el concierto de Medellín, hablo de verdad… el médico me dijo: ‘perro, se va a morir ya o qué va a hacer’”, fueron las declaraciones expuestas por parte de J Balvin a través de sus redes sociales, tomando por sorpresa a quienes lo estaban acompañando en aquel momento y de paso generando preocupación entre sus fieles fanáticos, quienes desconocían de este episodio.

Asimismo, el artista destacó la importancia de cuidar la salud, independientemente de la situación que se presente, pues esto tendría relación con el estrés provocado por los conciertos y por ende, priorizar cada uno de los detalles de la mejor manera posible, pues deseaba que sus shows fueran inolvidables para el público.

¿Quién es la pareja de J Balvin?

Valentina Ferrer es una modelo y empresaria argentina, para el año 2014 represento a su país en el certamen Miss Universo y actualmente es la pareja del cantante, con quien tiene a su hijo Río. Durante la entrevista, la modelo hizo una aparición para hablar un poco sobre la relación que tiene con Balvin, allí contaron que se conocieron en las grabaciones del video de ‘Sigo Extrañándote’ en el que ella es la protagonista, pero para ese entonces Valentina tenía novio y el paisa ya le “echaba los perros”. Desde ese momento entablaron una amistad y cuatro años después se reencontrarían y la argentina le daría una oportunidad.