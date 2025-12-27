J Balvin ya estrenó su sesión con Bizarrap ¿es una respuesta para la tiradera contra Residente?

La espera terminó. Bizarrap y J Balvin estrenaron oficialmente la BZRP Music Session #62, una colaboración que rompió las expectativas desde sus primeros segundos. Lejos de una sesión oscura o confrontativa, el productor argentino y el artista colombiano presentaron una canción de corte tropical, con influencias claras de reguetón y merengue, marcada por un ritmo festivo y bailable.

El lanzamiento, que se dio tras varios días de expectativa en redes sociales, generó una reacción inmediata entre fanáticos y críticos. Muchos esperaban una sesión cargada de referencias directas o indirectas a conflictos pasados; sin embargo, la propuesta musical se inclinó hacia un ambiente más alegre, caribeño y desenfadado, en el que Balvin explora nuevamente sonidos latinos tradicionales fusionados con la producción característica de Bizarrap.

Aun así, la conversación no tardó en girar hacia el trasfondo simbólico de la colaboración. La unión entre ambos artistas reavivó el recuerdo de la polémica que estalló en 2022, cuando Residente lanzó la BZRP Music Session #49 junto a Bizarrap, en la que criticó abiertamente a J Balvin y cuestionó su autenticidad artística. Desde entonces, cualquier movimiento que involucre a los tres nombres ha sido leído con lupa por el público.

En la sesión #62 no hay menciones explícitas ni mensajes directos que apunten a una confrontación. Por el contrario, la letra y el tono general apuestan por el disfrute, la celebración y el baile, lo que para muchos representa una forma distinta de respuesta: dejar atrás la polémica y centrarse en la música.

Con este lanzamiento, Bizarrap suma una nueva sesión a su exitoso formato, mientras que J Balvin reafirma su interés por reconectar con sonidos tropicales y con el público latino. Más allá de las interpretaciones, la BZRP Music Session #62 ya se posiciona como uno de los estrenos más comentados del cierre de año y vuelve a poner al colombiano en el centro de la conversación musical.