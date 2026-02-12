Abelardo De La Espriella reveló que desde los 20 años anda armado y sus razones para defender el porte de armas

En una entrevista concedida a una emisora, Abelardo De La Espriella, candidato a la presidencia de la República para las próximas elecciones 2026, defendió el porte legal de armas en Colombia y aseguró que el debate público sobre este tema se confunde con el problema de la impunidad judicial.

“He portado armas desde que tengo 20 años. Yo defiendo el porte legal de armas”, reveló De La Espriella durante la conversación.

También le puede interesar: Abelardo De La Espriella denuncia que fue declarado objetivo militar del ELN

Abelardo De La Espriella explicó por qué está a favor del porte de armas

De La Espriella sostuvo que la discusión debe basarse en cifras y no en percepciones. “El 99.9% de los crímenes que se cometen con armas en Colombia son con armas ilegales. El 0.1% con armas amparadas. Eso no es opinión, eso es una estadística. Y nueve de cada diez bandidos quedan libres de esos mismos que cogen con esas armas”, dijo.

Frente a las propuestas que plantea, indicó que lo que propone es “darle armas a la gente que demuestre la idoneidad física y mental para portar un arma”, cuya entrega debe estar condicionada a evaluaciones estrictas.

Además, reveló que desde muy joven tiene arma, “Yo, por ejemplo, he portado armas desde que tengo 20 años. Me di puño en la universidad, en la calle y nunca encañoné a nadie. Nunca saqué un arma ni le hice un tiro a nadie. Es decir, yo soy la prueba viviente de que un arma bien manejada. El arma no solamente es para defenderse, sino para disuadir”, afirmó.

Sobre el efecto de disuasión dijo que “cuando el bandido sabe que hay porte de armas, lo piensa dos veces. Entonces, la gente decente desarmada, los camioneros desarmados que los atracan en las carreteras de Colombia, el fleteo, tú vas a un restaurante y viene un bandido y te encañona. Cuando el bandido sabe que la ciudadanía decente está armada, lo piensa dos veces”, manifestó.

Finalmente, aseguró que “una ciudadanía decente armada es complemento de la seguridad con la fuerza pública. Así que no le pongan misterio a eso. Lo malo es que los carguen armas, no que la gente decente porte un arma”, puntualizó.