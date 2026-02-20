Abelardo de la Espriella le propuso a famoso canal de televisión que organice debate con Iván Cepeda: “estoy listo”

El senador del Pacto Histórico y candidato presidencial Iván Cepeda causó revuelo en la opinión pública después de señalar en una entrevista con Noticias Caracol que sí está dispuesto a participar en un debate público en esta campaña electoral. Poco después, el también candidato Abelardo de la Espriella se refirió a la noticia a través de su cuenta oficial en la red social X.

(Lea más dando clic aquí: Polo Polo defendió que Abelardo de la Espriella use atril blindado: “Prefiero que a mi candidato le digan fantoche”).

“Colombia tiene derecho a escucharnos y a vernos a los candidatos, debatir sobre las ideas y propuestas: si quieren un modelo fracasado como el que representa Iván Cepeda o uno de avanzada y futuro, como el que yo propongo. Por fin, Cepeda admite que contempla salir de su escondite; acepta, con condiciones, que irá a debates, tal como le he venido proponiendo”, sostuvo De la Espriella en su trino.

Adicionalmente, explicó que, debido a que Cepeda hizo sus declaraciones en el canal Caracol, ese debería ser el mismo espacio del debate propuesto.

“Ya que lo aceptó en los micrófonos de Caracol, que sea ese medio el que organice el debate, fije las reglas y vamos a mostrarle al país quién es quién. Estoy listo. ¡Firme por la Patria!“, añadió De la Espriella.

¿Qué dijo Iván Cepeda sobre los debates presidenciales?

En su entrevista con Noticias Caracol, Iván Cepeda señaló que no les teme a los debates, pues lleva varios años en el Congreso de la República.

“Yo debato profesionalmente. Llevo 15 años en el Congreso. He hecho debates, lo digo sin falsas modestias, que han tenido en el país. Menciono simplemente uno, en septiembre del 2014 hice un debate al expresidente Álvaro Uribe, que él rehuyó. Así que lo mío no es eludir debates”, puntualizó Cepeda en la entrevista.

Así mismo, señaló que espera que se adelante un debate acerca de propuestas e ideas, no que se limite a los groserías o calumnias.

“Lo que sí pido es que haya unas reglas muy claras. Yo no me voy a prestar a insultos, a ese lodazal que se ha vuelto la política”, concluyó el candidato del Pacto Histórico.