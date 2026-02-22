Famoso cantante confesó que si gana la izquierda en Colombia se va del país, “un presidente que quiere todo para él”

Miguel Morales, conocido como ‘La Voz del Vallenato’, es uno de los cantautores más influyentes del vallenato romántico en Colombia. Alcanzó el estrellato nacional como fundador de la agrupación Los Diablitos junto a Omar Geles. A lo largo de sus 40 años de trayectoria, ha consolidado un legado musical que continúa a través de sus hijos, los integrantes de Los K Morales, y su fallecido hijo Kaleth Morales, el “Rey de la Nueva Ola”. En la actualidad, Morales sigue vigente en los escenarios internacionales.

En medio de la celebración de sus 40 años de trayectoria musical, Morales decidió realizar una gira musical en España, la cual inicio de desde el pasado 13 de febrero y que tendrá fin el próximo 28 del mismo mes en curso, visitando varias ciudades que esperan escuchar y disfrutar de su música.

Además de demostrar su talento en el escenario, el artista también ha tenido tiempo para hablar con los medios del país y en medio de una entrevista con ‘Latinos FM España’, dejó claro que si en las próximas elecciones presidenciales la izquierda vuelve a ganar lo más probable es que le diga adiós a Colombia:

“Colombia a raíz de la inseguridad, del progreso. El presidente que tenemos lo retrasó totalmente, no hay oportunidades. Incluso dice que vamos a trabajar por los pobres y no trabajamos para ellos (...) Me preocupa, no porque sea de izquierda, ni sea la derecha, sino la forma como se está manejando el país. El sistema fiscal está doblado, está por el suelo, que nunca había estado con la derecha en nuestro país, realmente todo está caro (...) Inclusive, si gana nuevamente la izquierda, yo les digo a mis hijos tocará irnos, porque la inseguridad será peor. Nos venimos para España (...) Nos estamos aguantando a un presidente que quiere todo para él y para su cúpula”, fueron las declaraciones que añadió Miguel Morales en medio de la entrevista.

Ante el hecho fueron varias reacciones por parte de diferentes usuarios, quienes no dudaron en referirse a este tema de manera contundente: “Lo extrañaremos mucho maestro, pero su música siempre vivirá en nuestro corazones”, “Espero que cumpla”, “Pero va a ganar Abelardo de la Espriella”, “Siga cantando mejor”, “Que se lleve a Marbelle”, son algunos de los comentarios que se destacan.

¿Qué le pasó a Kaleth Morales, hijo de Miguel Morales?

El joven artista, que apenas tenía 21 años y estaba en la cúspide de su carrera gracias al éxito de “Vivo en el limbo”, sufrió un aparatoso accidente automovilístico mientras viajaba por la carretera que comunica a Cartagena con Valledupar, entre los municipios de Plato y Nueva Granada. Kaleth viajaba en compañía de su hermano Keyner cuando perdieron el control del vehículo debido al mal estado de la vía y el exceso de velocidad bajo la lluvia; tras ser trasladado a un hospital en Cartagena con un trauma craneoencefálico severo, el cantautor falleció al día siguiente, dejando un vacío inmenso en el folclor colombiano.