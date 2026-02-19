Maluma reveló cómo se enteró del fallecimiento de Yeison Jiménez: “soñamos mucho”

El pasado 12 de febrero, un mes después de la muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez, el artista paisa Maluma conmovió a sus seguidores al lanzar el video oficial de “Con el corazón”, la canción que ambos grabaron en diciembre y que hoy se convierte en un homenaje póstumo cargado de nostalgia y significado.

El estreno no solo representó un lanzamiento musical, sino también el cumplimiento de un sueño que los dos artistas habían manifestado durante la grabación del video. En su momento, ambos expresaron la emoción de unir sus voces en un proyecto que mezclaba la música popular con sonidos más contemporáneos, proyectándolo incluso hacia mercados internacionales como México.

A través de su cuenta de Instagram, compartió un emotivo video en el que recordó cómo fue su relación con Yeison Jiménez desde sus inicios. Según contó, se conocieron hace varios años en Bogotá, durante un evento público de una emisora, cuando ambos apenas comenzaban a consolidar sus carreras en la industria musical colombiana.

En su relato, Maluma destacó la disciplina y el trabajo constante del cantante de música popular, asegurando que siempre lo vio como un artista “camellador” y comprometido con su proceso. Aunque reconoció que en ese momento escuchaba más a otros exponentes del género, afirmó que estaba muy al tanto del impacto que Yeison tenía en Colombia y lo consideraba una de las figuras más importantes de la música popular del país.

El acercamiento definitivo entre ambos se dio gracias al padre del artista urbano, quien le comentó que estaba en contacto con Yeison y le pidió autorización para compartir su número de teléfono. Ese gesto permitió que hablaran directamente, fortaleciendo el respeto mutuo y abriendo la puerta a la colaboración que tiempo después se materializaría en “Con el corazón”.

Tras conectar con la canción, comenzaron a planear su lanzamiento y la grabación del video oficial, con grandes expectativas sobre su alcance. Según relató Maluma, ambos soñaban con impulsar el tema en escenarios internacionales y apostarle a un impacto masivo dentro de la industria latina.

Sin embargo, los planes se vieron abruptamente interrumpidos por la trágica noticia del fallecimiento de Yeison Jiménez. El artista recordó que se encontraba en su casa, junto a su familia, escuchando la referencia del tema cuando recibió la llamada que le informó sobre el accidente, un momento que describió como impactante y difícil de asimilar.

“Soñamos mucho, lastimosamente cuando Yeison falleció yo estaba en mi casa con mi mujer y con mi hija y estaba escuchando la canción, la referencia, y en ese momento me interrumpe una llamada diciéndome que Yeison se había accidentado. Eso para mí fue lo más loco del mundo”.

El lanzamiento del video de “Con el corazón” se convierte así en una pieza especial dentro de la discografía de ambos artistas, marcada por la emotividad y el recuerdo. Más allá del componente musical, el proyecto refleja la admiración, el respeto y la conexión artística que lograron construir en vida, dejando una huella que ahora trasciende como homenaje a uno de los nombres más influyentes de la música popular colombiana.