Estas fueron las palabras de Willie Colón contra Gustavo Petro y su hijo que lo llevaron a cerrar twitter

Willie Colón es una leyenda de la salsa neoyorquina y el cerebro creativo detrás de los mayores éxitos de Fania Records. Con un estilo único que fusionó la “salsa brava” con la crónica urbana, el trombonista y compositor de raíces boricuas redefinió el género junto a Héctor Lavoe y Rubén Blades. Tras más de 50 años de trayectoria, su legado trasciende la música, siendo un ícono cultural que le dio voz y ritmo a la experiencia latina en todo el continente.

A pesar de sus grandes logros a nivel musical a sus 75 años de edad se confirmó su fallecimiento luego de que el artista, al parecer, presentara varias problemas de salud, específicamente respiratorios. Ante su deceso sus fieles seguidores lo siguen recordando con sus mejores canciones, pero también con sus polémicas declaraciones y no dudaron en sacar a la luz sus declaraciones en contra de Gustavo Petro, las cuales tuvieron lugar en el año 2023.

Willie Colón en varias ocasiones dejó clara su postura política y por ende, su inconformismo con gobierno de izquierda y por Gustavo Petro, en medio de la polémica que vivió su hijo, Nicolás Petro por lavado de activos y otros delitos. Motivo por el cual a través de sus redes sociales y para aquel momento el cantante indicó: “Igual a Biden”, haciendo referencia al presidente de Colombia.

Ante el hecho fueron varias los comentarios de apoyo, pero también un sinfín de críticas en las que sacaban a flote a uno de los hijos de Colón: “Willie Colon saca un trino diciendo que Petro es ‘Igual’ a Biden, pero a Willie se le olvida que su hijo fue arrestado por pornografía infantil”. “Willie Colon se esconde cuando le recordamos que su hijo tuvo problemas por pornografía infantil”. “El señor Willie Colón mira la paja en el ojo ajeno, pero no mira la de su familia”.

En medio de la polémica generada, el artista estadounidense decidió borrar la mencionada publicación, así como también cerrar su cuenta de Twitter para aquel momento debido a la serie de críticas recibidas. Cabe resaltar que tiempo después volvió a sus redes sociales.