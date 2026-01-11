“El pasado de un ser humano es lo más real que tiene”: Recuerde la última entrevista de Yeison Jiménez para Publimetro Colombia

La música popular colombiana atraviesa uno de sus momentos más dolorosos tras la confirmación del fallecimiento de Yeison Jiménez, artista que se convirtió en una de las voces más influyentes del género en los últimos años.

Su muerte, ocurrida en un trágico accidente aéreo en Paipa, Boyacá, conmocionó a seguidores, colegas y a toda una industria que hoy lamenta la partida de un cantante que construyó su carrera desde la perseverancia, la disciplina y una conexión genuina con su público. Jiménez no solo dejó un legado musical marcado por letras honestas y profundas, sino también una historia de superación que inspiró a miles de personas dentro y fuera de los escenarios.

Publimetro Colombia tuvo el privilegio de entrevistarlo recientemente, en el marco de uno de sus últimos lanzamientos musicales. En ese encuentro, Yeison habló con sinceridad sobre su presente artístico, sus sueños a futuro y el profundo amor que sentía por su familia y sus seguidores

Aquí puede ver la última entrevista de Yeison Jiménez para Publimetro Colombia: