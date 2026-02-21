Ella es la bella esposa colombiana de Gian Marco, de ‘A otro nivel’

‘A otro nivel’ es uno de los programas de entretenimiento más conocidos de Caracol Televisión y ahora para el mes de febrero regresó a las noches del canal, contando con un amplio número de artistas, quienes se encargan de demostrar su talento en la música con el fin de seguir creciendo profesionalmente.

¿Quién es Gian Marco, jurado de ‘A otro nivel’?

Gian Marco Zignago es uno de los cantantes más respetados y prolíficos de la música en español. Con una trayectoria que supera los 30 años, el artista peruano ha sido galardonado con tres Latin Grammy y es el cerebro detrás de éxitos mundiales interpretados por figuras como Marc Anthony, Gloria Estefan y Alejandro Fernández. Su llegada a ‘A otro nivel’ aporta una mirada técnica y profundamente sensible, pues Gian Marco combina su maestría en la composición con una calidez humana que lo ha hecho conectar de inmediato con el público.

Conocido por su perfeccionismo y su capacidad para emocionar con solo una guitarra, el cantautor se ha convertido en el mentor que busca llevar el talento de los participantes más allá de nuestras fronteras, consolidando su estatus como un ícono de la industria musical latinoamericana.

¿Quién es la esposa de Gian Marco, de ‘A otro nivel’?

La actual pareja y compañera de vida de Gian Marco es la actriz y cantante colombiana Juliana Molina, con quien el cantautor peruano mantiene una relación pública desde mediados de 2022 tras su divorcio de Claudia Moro. Juliana, quien es 20 años menor que el artista, no solo es reconocida por su participación en programas como La Voz Perú y su carrera en la actuación, sino que también ha incursionado en el mundo de la moda como fundadora de su propia marca de trajes de baño.

Aunque se refieren el uno al otro con gran compromiso incluso Gian Marco la ha llamado su “esposa” en recientes declaraciones durante el estreno de ‘A otro nivel’, lo cierto es que ella se ha convertido en su mayor apoyo emocional y creativo en esta nueva etapa del músico en Colombia.

¿Cuántos hijos tiene Gian Marco, jurado de ‘A otro nivel’?

El reconocido cantautor peruano y jurado de ‘A otro nivel’, Gian Marco, tiene tres hijos fruto de su matrimonio de más de 25 años con Claudia Moro: Nicole, Fabián y Abril. Los tres han heredado la vena artística de su padre, destacándose especialmente Nicole Zignago, quien ya brilla con luz propia en la industria musical e incluso ha sido nominada al Latin Grammy.

Por su parte, Fabián sigue los pasos de su progenitor en el género pop-rock, mientras que la menor, Abril, también ha mostrado un gran talento para el canto, conformando así una dinastía de artistas que el intérprete de “Sentirme vivo” presume con orgullo en sus redes sociales como su mayor éxito personal.