Todo listo para la gran llegada de ‘A otro nivel’ en el canal Caracol, esta es la fecha de su estreno

La cuarta temporada de A Otro Nivel marca el esperado regreso del concurso de canto para profesionales a la pantalla de Caracol Televisión, tras cuatro años de ausencia, el formato se renueva profundamente bajo la conducción de Cristina Hurtado y un jurado de lujo integrado por el productor Kike Santander, el cantautor vallenato Felipe Peláez y el artista peruano Gian Marco.

La gran novedad de esta edición es que la competencia dejará de ser estrictamente individual para dar paso a desafíos grupales, donde los participantes deberán formar bandas para conquistar el icónico ascensor musical. Con un premio mayor de 600 millones de pesos y una gira nacional, el programa busca no solo encontrar voces excepcionales, sino premiar la capacidad de interpretación y conexión emocional.

Su gran estreno será el próximo miércoles 18 de febrero a las 8:00 pm, llegando en el horario habitual del Desafío que tendrá su gran final un día antes, es decir, el 17 de febrero, esto tras durar alrededor de siete meses, incluyendo la pausa que tuvo en el mes de diciembre. Por su parte, Cristina Hurtado que venía del canal RCN, expresó su felicidad por participar en el gran proyecto de Caracol, al respecto indicó:

“Es un proyecto divino, es un proyectazo, por donde lo mires, está lleno de valores y yo amo estar en proyectos donde reunimos a la familia colombiana, donde estamos cumpliendo sueños, donde estamos haciendo felices a los colombianos. Pero más allá de eso, es que lleguen personas con muchísimo talento y con sueños muy claro, que sepan que deben lucharla para mantenerse a otro nivel, que podamos cumplir muchos sueños y poder hacer felices a muchas familias“.

¿Quiénes ganaron las temporadas anteriores de ‘A Otro Nivel’?

La primera temporada del formato llegó en el año 2016, bajo la conducción de Paulina Vega y Linda Palma, y contó con un jurado de lujo: Kike Santander, Silvestre Dangond y Fonseca. El gran ganador fue el cantante de música llanera Jhon Onofre, quien se impuso gracias a su imponente técnica vocal.

El siguiente año se renovó el formato, teniendo a los mismos jurados y presentadoras, mientras que, en esta edición, el triunfo fue para Jair Santrich, un talentoso intérprete de música ranchera que conquistó al público con su carisma y potencia. Finalmente, la tercera temporada se dio entre el año 2020-2021, teniendo como jurado a Greeicy Rendón, Paola Jara y Diego Torres. La ganadora fue la cantante de salsa Alexandra Colorado, tras una final muy reñida emitida en marzo de 2021.