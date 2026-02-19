Ella es la bella esposa de Felipe Peláez, jurado de ‘A otro nivel’

Caracol Televisión es un canal nacional bastante conocido en el país, pues cuenta con una amplia gama de producciones las cuales se han quedado en el corazón de los colombianos. Con el fin de seguir innovando, pero también cautivando a los televidentes, el canal le dio la bienvenida a nueva temporada de ‘A otro nivel’, un ‘reality’ de canto, el cual busca los mejores talentos del país.

Luego de la gran final del ‘Desafío’ donde Zambrano se llevó el premio mayor de alrededor de 1.2000 millones de pesos en compañía de Myrian, lo cierto es que desde hace varias semanas se daba el anuncio del lanzamiento de la tercera temporada de ‘A otro nivel’, contando con caras conocidas especialmente cuando de su equipo de jurados se trata, pues en esta nueva versión quienes harán pate de la misma serán precisamente Kike Santander, Gian Marco y Felipe Peláez, mientras que una de las nuevas caras será Cristina Hurtado convirtiéndose así en la presentadora estrella de este programa.

¿Quién es la esposa de Felipe Peláez, de ‘A otro nivel’?

Laura Catalina Henao es la mujer que no solo conquistó el corazón del cantautor colombo-venezolano, sino que se convirtió en su mayor apoyo detrás de los reflectores. Colombiana de nacimiento, Laura es administradora de empresas de profesión, una formación que le ha permitido ser una pieza fundamental en la organización y el equilibrio de la carrera de Peláez, especialmente durante su exigente etapa como jurado en el ‘reality’ ‘A otro nivel’.

¿Cuántos hijos tiene Felipe Peláez, de ‘A otro nivel’?

Detrás de los éxitos vallenatos y su rol como jurado en ‘A otro nivel’, Felipe Peláez es un hombre profundamente dedicado a su hogar. El cantautor tiene un total de cuatro hijos, quienes son protagonistas constantes en sus redes sociales y la inspiración de muchas de sus letras románticas.

Su primogénita es Sara, fruto de una relación anterior, a quien el artista siempre ha integrado con amor y cercanía a su núcleo familiar actual. Junto a su esposa, Laura Catalina Henao, el intérprete de ‘Tan natural’ completó su equipo soñado con tres hijos más. Gabriela, la mayor del matrimonio y quien parece haber heredado la vena artística; Juan José, el único varón y compañero de juegos del cantante; y la pequeña Luciana, quien llegó para cerrar con broche de oro este hogar lleno de música.