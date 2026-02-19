¿El estreno de ‘A otro nivel’ sorprendió con propuesta de matrimonio?

‘A otro nivel’ regresó a las noches de Caracol Televisión contando con una amplia acogida entre los televidentes, contando así con su tercera temporada. En esta nueva versión el equipo de jurados está conformado por Felipe Peláez, Kike Santander y Gian Marco.

Durante el capítulo de lanzamiento fueron varios los talentos que lograron destacarse, pero también hubo espacio para el amor. Una de las participantes que logró pasar a la siguiente fase del programa fue Alana, quien con su voz terminó encantando al equipo de jurados con una canción del género popular.

Ante la emoción por ser parte del programa de entretenimiento, el novio de Alana, el chef, Leo, no dudó en declararle su amor: “Es una gran diosa, es un paso muy grande mi amor, toda la vida cantando. En este día tan importante (...) También quiero que se cree nuestro hogar”, fueron las palabras que terminaron emocionando a los jurados y al público de ‘A otro nivel’.

Aunque se pensó que se trataba de una propuesta de matrimonio, lo cierto es que terminó siendo una declaración de amor para seguir compartiendo y creciendo juntos, pues llevarían ya varios años de relación.